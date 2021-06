Tremblement de terre à l'Euro : La France éliminée par la Suisse au terme d'un thriller incroyable !!

Quel match ! Mais quel match... Au bout du suspense et d'une soirée complètement folle, la Suisse a créé la sensation en venant à bout de la France en 8e de finale de l'Euro ! (3-3, 5-4). Des Helvètes, menés 3-1 et revenus du diable vauvert en fin de rencontre pour arracher des prolongations. Grandissime favori de la compétition, la France mord donc la poussière beaucoup trop tôt. Et le héros malheureux de cette soirée hallucinante se nomme Kylian Mbappé, auteur du seul raté lors d'une séance de tirs au but irréspirable. Come-backs, but somptueux, suspense, favori au tapis, on aura eu droit à tout ce lundi soir !

Le résumé d'un match fou :

Début de match en mode TGV pour Kylian Mbappé qui pique le sprint de sa vie après 30 secondes de jeu. Galvanisés par la motivation extrême de leur feu follet, les Bleus campent dans le rectangle suisse pendant de longues minutes. Mais ce concours de passes lobées reste stérile, Yann Sommer ne touchant pas un ballon. Asphyxiés, les Helvètes rentrent tout doucement dans leur match. Et en l’espace d’une occasion, une seule, le couteau suisse vient se planter dans la jugulaire de Bleus médusés. Zuber s’échappe côté gauche et distille un centre somptueux vers le crâne de Haris Seferovic. Le buteur de la Nati saute plus haut que le seul Lenglet français et met les Suisses aux commandes. C’est 0-1 à la surprise générale ! Cueillie à froid, la France doit réagir. Mais ni Mbappé, ni Rabiot ne cadrent leurs puissants envois. Le chrono défile et cette équipe, alignée en 3-5-2 pour l’occasion, balbutie son football. Rideau après 45 minutes (très) mauvaises où les troupes françaises n’auront pas cadré un tir.



0-1 : But de Haris Seferovic - France - Suisse - 28/06/2021 La Suisse ouvre le score ! Au terme d'un bon travail d'approche, Zuber est décalé à gauche. Il prend l'information et distille un centre parfaitement dosé au point de penalty. A la réception, le grand Seferovic décolle au-dessus de Lenglet, qui ne saute même pas, pour claquer une reprise de la tête qui trompe Lloris sur sa droite !

Karim, ô mon Karim

L’entracte permet au sorcier Didier Deschamps de reviser ses plans. Il range son 3-5-2 expérimental (et raté) au placard et ressort son bon vieux 4-4-2. Coman monte au jeu au relais du pauvre Lenglet, qui aura vécu 45 minutes bien compliquées. Et le match gagne en dramaturgie dès le lever de rideau. Quelques minutes de jeu à peine et le VAR octroie un pénalty aux Suisses pour un tacle cataclysmique de Pavard. Ricardo Rodriguez a l’occasion de pousser les Français dans les orties mais rate complètement son envoi, détourné par LLoris. Le tournant du match… Parce que à partir de ce moment-là, place au Benzema show. Servi par Mbappé à l’entrée de la surface, l’ancien banni contrôle magistralement avant d’ajuster Sommer. Un but de l’espoir immédiatement suivi du but...du K.O. Deux petites minutes plus tard, la Benz’ est à la retombée d’une sublime action collective et crucifie le portier helvète du crâne. 2-1, le match est renversé en deux minutes !

2-1 : But de Karim Benzema - France - Suisse - 28/06/2021 La France prend les devants ! Pogba a les crocs et va récupérer un ballon très haut ! Coman vient l'appuyer et joue sur Griezmann. Après un onctueux une-deux avec Mbappé qui déséquilibre complètement la défense, "Grizou", depuis la gauche de la surface, adresse un ballon piqué au second poteau pour Benzema qui catapulte, de la tête, la sphère au fond des filets !

1-1 : But de Karim Benzema - France - Suisse - 28/06/2021 La France égalise ! Sur une récupération haute, la France repart à l'assaut de la surface suisse. Kanté joue pour Griezmann qui recentre sur Mbappé. Le Parisien joue un petit ballon dans l'espace pour Benzema qui s'emmène la sphère miraculeusement avant d'aller crucifier Sommer de près ! Superbe !

Coman, un ouragan

Et le match semble bien décidé à nous embarquer dans des abysses de suspense et de folie. L'orfèvre Paul Pogba pense mettre tout le monde d'accord d'une merveille de frappe brossée en pleine lucarne mais ce diable de Haris Seferovic relance complètement le suspense à dix minutes du terme, c'est 3-2 ! La Suisse pousse et se remet à y croire. Et ce qui devait arriver arriva... D'une frappe d'une pureté incroyable, l'anti-héros par excellence, Mario Gavranovic, remet les équipes à égalité ! C'est complètement fou...place aux prolongations après une ultime tentative de Coman qui s'écrase sur la transversale.

3-1 : But de Paul Pogba - France - Suisse - 28/06/2021 Les Bleus font le break ! Benzema, à l'entrée de la surface, tente sa chance mais le ballon est repoussé. La sphère revient toutefois directement sur Pogba. Sur deux pas, à 25 mètres, le milieu de terrain décoche un missile dont il a le secret qui s'en va attraper la lucarne gauche de Sommer ! Quel coup de canon !

3-2 : But de Haris Seferovic - France - Suisse - 28/06/2021 La Suisse réduit l'écart ! Après un bon travail de récupération sur la droite, Mbabu est servi et peut adresser un centre parfait. Aux six mètres, l'inévitable Seferovic vient smasher le ballon d'une tête rageuse et redonne espoir à tout à un peuple !

3-3 : But de Mario Gavranović - France - Suisse - 28/06/2021 La Suisse égalise ! Pogba perd un ballon dans une zone brûlante au milieu... Xhaka, à la baguette, distille un superbe ballon vers l'avant pour Gavranovic. Ce dernier crochète Varane avant de parvenir, des 18 mètres, à tromper Lloris d'une frappe létale sur sa droite !

Pas toi Kylian, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait...

Et il semblait écrit que les deux équipes n'allaient pas savoir se départager en prolongations, malgré un beau baroud d'honneur français. Place donc à une séance de tirs au bout dantesque où les tirs réussis se succèderont, avant cet ultime raté, côté bleu, de l'héros malheureux du soir, Kylian Mbappé.

France - Suisse : La séance de pénalty - Euro 2020 - 8e de Finale - 28/06/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Euro 2020 en streaming sur Auvio.