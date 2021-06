Thomas Vermaelen, l'impeccable come-back face à la Finlande: "Titulaire en 8e de finale ? On verra"

Inusable Thomas Vermaelen. Alors qu'il n'avait plus disputé 90 minutes avec les Diables depuis novembre 2019 et que d'aucuns fustigeaient son départ pour le Japon, le défenseur belge a fait taire tous ses détracteurs en réalisant une prestation XXL face à la Finlande. Toujours bien placé, hyper serein pour encadrer ses plus jeunes coéquipiers, il a couronné sa prestation en décapsulant la rencontre d'un coup de tête rageur.

Après la rencontre, Vermaelen était donc logiquement satisfait et soulagé au micro de Pierre Deprez : "Je suis très content. C'était une rencontre difficile, les Finlandais n'abdiquaient pas, surtout en 1e mi-temps, ils cherchaient à arracher le partage. En 2e mi-temps, on a été un peu meilleurs et on est parvenu à débloquer cette rencontre sur une phase arrêtée. On l'avait préparée à l'entraînement. C'est chouette de pouvoir prendre l'avantage là-dessus. C'est dommage que ce soit finalement un CSC. Mais comme je le disais, on avait travaillé la phase à l'entraînement et je suis content que ça ait marché."

Grand blessé du football belge et homme aux pieds d'argile, Vermaelen a logiquement été questionné sur une certaine appréhension qui pouvait planer au moment de monter sur la pelouse. Des craintes, légitimes au vu du pedigree du joueur, que l'ancien Gunner a balayé d'un revers du crampon : "Je n'ai jamais peur de jouer au football. J'étais concentré à 100% sur mon job. Non, je n'ai eu peur en montant sur la pelouse."

Une question se pose dès lors : Vermaelen goûtera-t-il aux joies d'une titularisation en 8e de finale ? "On attend, on verra en fonction des choix de l'entraîneur" botte en touche le principal intéressé. Réponse au prochain épisode donc.