Thomas Chatelle : "Confirmation de ce que l’Italie montre ces derniers mois"

Premier match de l’Euro et victoire de l’Italie 1-3 face à la Turquie. Une victoire méritée pour l’équipe de Roberto Mancini. Méritée aussi pour toute l’équipe de Complètement Foot.

Pour Thomas Chatelle, "c’est la confirmation pour ce pays, car ils sont dans la lignée de ce qu’il montre depuis des mois. Mais encore fallait-il le faire dans un premier match de l’Euro et face à la Turquie, qu’on annonçait forte mais qui a été faible. Il y a peu de points faibles chez les Italiens et ils ont bien poussé. L’Italie a étouffé et asphyxié la Turquie."

Et notre consultant d’ajouter sur les satisfactions dans l’équipe italienne : "J’ai aimé Berardi et Locateli, les deux joueurs de Sassuolo. Ce sont deux joueurs qui représentent bien la tactique de Mancini. Le changement du coach à la mi-temps, ça a rééquilibré les couloirs. Il faut aussi insister sur l’intelligence de Jorginho qui est le métronome de l’Italie et donne le tempo. Et puis Immobile qui marque, c’est important pour un numéro 9. J’espère que Lukaku pourra en faire de même contre la Russie."

Pascal Scimè a lui aussi apprécié le match de l’Italie et va dans le même sens que Thomas : "J’ai trouvé que c’était spectaculaire. Déjà au niveau des statistiques chez les Italiens qui ont tiré plus de fois au but. Roberto Mancini avait annoncé la couleur en disant qu’ils étaient prêts avant le match. Si avant l’Italie remportait des rencontres sans la manière, ici ils mettent 3 buts sur un seul match face à une équipe qui n’en a pris que 3 en 10 matches de qualification. Ça envoie un message à tous les autres adversaires."

Avec cette prestation, l’Italie montre qu’il faudra compter sur elle pour la suite de la compétition.

"Ils sont peut-être le premier outsider, parce que l’Italie n’avait pas à la base les mêmes armes que les favoris du tournoi", conclut Thomas Chatelle.

Avec cette victoire 1-3, l'Italie prend la première place du groupe en attendant le match Pays de Galles – Suisse.