Thomas Chatelle : "Ca a été plus la France de Deschamps que la France de Benzema"

Ce mardi soir dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Thomas Chatelle sont revenus sur la victoire de la France face à l'Allemagne. Profitant d'un but contre son camp de Hummels, les Bleus se sont imposés 1-0 face à une Mannschaft en manque d'inspiration. Notre consultant se veut déçu par la Mannschaft : "On avait espéré avoir une finale avant la lettre mais on ne l'a pas spécialement eu parce que les Allemands n'ont pas du tout maitrisé leur système de jeu. Et du côté des Français, on a eu un système pragmatique qu'on connaissait déjà avant. La présence de Benzema n'a pas changé grand chose au visage français. Ils ont opté pour cette possibilité-là. En plus, en marquant assez tôt, ils ont pu le faire assez aisément. Pour Pascal Scimè : "la France a fait l'essentiel. À partir du moment où cette équipe marque la première, elle est très difficile à venir chercher. Une fois sur le velours, ils peuvent faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire pratiquer en transition avec des profils comme Mbappé , qui a été très bon et qui a fait très mal à l'équipe allemande, et puis des joueurs qui savent faire la bonne passe. Ici on a assisté à un match entre une équipe qui veut encore croire qu'elle est un des favoris de cet Euro et le grand favori de l'Euro." Et Thomas Chatelle de poursuivre : "On a vu une Mannschaft qui est l'ombre d'elle-même avec des individualités qui n'ont pas du tout fonctionné. On pense à des garçons comme Kroos , Müller qu'on a moins vu. Ce n'était pas suffisant. Et alors tactiquement il n'y avait aucune maitrise non plus."

Dès la mi-temps, Thomas Chatelle pointait les prestations de Paul Pogba et d'Antoine Griezmann : "Ce n'est pas un grand match au niveau esthétique mais il y a des choses intéressantes. Du côté de la France, les tâches défensives sont bien exécutées par le trio offensif. On pense surtout à Mbappé et Griezmann. On savait que c'était une des clés. On a vu beaucoup de retours défensifs, même des pressings négatifs de la part de ces deux-là, et ça a eu son importance pour bloquer Gosens qu'on n'a pratiquement pas vu à gauche, Kimmich qu'on a un peu plus vu sur le côté droit. On a vu un Rabiot très bas, même souvent plus bas que Kanté. Et puis, à la baguette, il y a deux joueurs que je ressortirais du côté français. Pogba qui a été magnifique dans son jeu long et qui est notamment à l'origine du but. Et puis Griezmann, qui non seulement fait ses tâches défensives, mais dans ses déviations était hyper important pour cette équipe de France."



Pascal Scimè poursuit sur le manque d'inspiration des Allemands : "La réaction tant attendue des Allemands n'est pas arrivée. Force est de constater qu'ils n'ont pas les idées claires. J'ai d'ailleurs l'impression qu'ils s'entêtent énormément, à vouloir passer par l'axe systématiquement ou à forcer sur le côté droit avec Kimmich alors que Gosens était très souvent tout seul. Ici, Rabiot est plus bas que Kanté, il y a donc peu d'espace dans l'axe. Or ils forcent vraiment beaucoup dans l'axe. Je suis resté un petit peu sur ma faim. L'équipe de France a eu la possession jusqu'au but. Et puis, ils ont joué à la Deschamps, c'est-à-dire qu'ils vont attendre l'adversaire. Et on a vu en contre que les remontées de balles se font avec beaucoup de facilité."

Et Thomas Chatelle de conclure : "La France n'est pas tombée dans le piège du déséquilibre comme on en avait parlé. Pour le spectateur neutre, c'est moins gai parce qu'on s'attendait à une France flamboyante avec ce trio. Mais ça a été plus la France de Deschamps que la France de Benzema."