Thierry Witsel ému : "Quand Axel est monté contre le Danemark, je ne tenais plus sur mes guiboles"

Petit miracle jeudi dernier : après 5 mois d'une interminable rééducation, Axel Witsel a fait son grand retour avec les Diables rouges. Monté au jeu pendant 30 minutes dans la remontada belge face au Danemark, il a pu se dégourdir les jambes et prouver, à qui voulait bien l'entendre, que malgré sa lourde blessure au tendon d'Achille, il n'avait rien perdu de son sens du placement, de son intelligence de jeu et de sa hargne défensive.

Quelques jours après cette montée au jeu salvatrice, Pierre Deprez a pu rencontrer Thierry Witsel. Un papa forcément heureux et fier du travail accompli. Parce qu'il sait probablement que son fils revient de très très loin, lui qui n'avait quasiment aucune chance d'être rétabli à temps : "Quand je dis à un journaliste au moment où il se blesse, qu'Axel a 0% chances d'aller à l'Euro, c'est parce que je le pense vraiment. Il vient de se faire opérer, on n'a aucune donnée à ce moment-là. Par la suite, au fur et à mesure du cheminement de sa rééducation, on s'est dit que c'était peut-être possible qu'il y participe. Et à la fin, on se disait qu'il y aurait 80% de chances qu'il y soit. Il s'entraînait deux fois par jour, deux heures le matin, deux heures l'après-midi donc je pense qu'il a tout fait pour y être.

Une rééducation qui a finalement concerné toute la famille Witsel, chacun se mettant au diapason pour aider Axel à gagner sa course contre la montre : "La revalidation a motivé toute la famille. Quand on a appris la nouvelle, on était évidemment déçu par rapport à l'Euro qui allait arriver, tout le monde était anéanti. Il faut évidemment relativiser la situation, il y a des choses plus graves dans la vie. Mais au niveau sportif, l'Euro arrivait, donc c'est arrivé vraiment au mauvais moment. Il y a eu d'abord l'opération, puis 15 jours sans rien faire et puis la rééducation a commencé, chacun se proposait de le conduire un peu partout pour ne pas qu'il prenne la voiture. La famille s'est donnée à 200%. Chapeau à sa femme d'ailleurs, qui était enceinte et qui a subi cet événement. Elle a été très forte."