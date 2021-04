Super League : À quoi ressemblerait l’Euro sans tous les joueurs ciblés par une sanction ?

Rappelons que le droit européen et national devra se pencher sur la capacité ou non de l’UEFA et de la FIFA à prendre pareille décision le cas échéant.

Ceci est une fiction… Ou presque. Enfin, on l’espère. Depuis l’annonce de la création de la Super League, la FIFA et l’UEFA ont déclaré qu’elles sanctionneraient les clubs et les joueurs en les empêchant de disputer toutes les compétitions qui se déroulent sous leur égide . Imaginons un instant que cela se concrétise. À quoi pourraient bien ressembler les différentes sélections nationales sans leurs plus grands joueurs ? Pour la Belgique, mais pas seulement, ce serait un véritable cataclysme.

Si toutes les grandes nations seraient impactées par ces nombreuses absences, certaines seraient totalement décimées. On pense notamment à l’Angleterre, l’Espagne qui ont non seulement leur génération actuelle concentrée dans les clubs fondateurs de la Super League, mais aussi leur nouvelle génération. Très difficile (voire impossible) de composer une équipe concurrentielle sans autant de beau monde.

La France compterait de nombreux absents mais possède malgré tout un sacré vivier et pourrait donc s’en sortir, malgré un certain manque d’expérience parmi ceux qui devraient être titulaires. Mais vu qu’aucun club français n’est engagé en Super League, les Bleus limitent la casse. Ils devraient néanmoins se passer de joueurs tels que Lloris, Varane, Pogba, Griezmann, Rabiot ou encore Umtiti.

L’Italie et l’Allemagne s’en sortent plutôt bien, même si des cadres importants tel que ter Stegen, Kroos, Bonucci ou l’homme en forme Chiesa manqueraient évidemment à leur pays.

Les champions en titre portugais ne seraient pas épargnés non plus, pas de Cristiano Ronaldo, ni de Bruno Fernandes et pas non plus de João Felix… Un nombre limité d’absents mais pas des moindres !

Des joueurs comme Luka Modric, Zlatan Ibrahimovic ou encore Virgil Van Dijk ne seraient pas non plus de la partie.

Les pays auraient toujours la possibilité de demander à quelques joueurs de sortir de leur retraite internationale, encore faut-il qu’ils ne jouent pas dans un des douze clubs impliqués.

Nous vous proposons ci-dessous une longue liste (non exhaustive mais fort complète) des joueurs qui seraient sanctionnés et de ceux qui pourraient être disponibles dans quelques grandes nations européennes. Elle est basée sur les clubs auxquels appartiennent actuellement ces joueurs mais des transferts sont évidemment probables lors du mercato estival.

En consultant ces listes, on peut se rendre compte que beaucoup de cartes seraient redistribuées pour ce championnat d’Europe, mais pas pour le meilleur. Si tout cela venait à se confirmer, un véritable cataclysme s’abattrait sur le monde du football européen. Et on peine à trouver des gagnants parmi les nations européennes…