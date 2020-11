Sondage : choisissez votre jeune Diable Rouge dans la future liste des 23

On le sait, Roberto Martinez aime les jeunes. Contre la Suisse, il devrait encore leur donner l'opportunité de se fondre dans le collectif des Diables Rouges.

Alors jouons un peu... et si nous étions à la veille de la liste des 23 pour l'Euro de juin prochain. Et que vous pouviez sélectionner, dans chaque ligne du jeu (gardien, défenseur, milieu et attaquant) un jeune de 23 ans ou moins dans cette liste.

Qui choisiriez-vous ?

>> LIRE AUSSI : Le programme des Diables rouges de 2018 à 2021