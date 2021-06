Romelu Lukaku : "On doit être content de cette prestation, la Croatie est une équipe très forte"

Seul buteur de la rencontre face à la Croatie (1-0), Romelu Lukaku a encore pesé de tout son poids sur la rencontre des Belges. Omniprésent malgré le peu de ballons touchés, surpuissant, il a confirmé qu'il est devenu l'un des attaquants les plus complets du monde. Et forcément, après une telle prestation, il était forcément heureux.

"On n'a pas montré la bonne intensité contre la Grèce. Ici, on a fait un bon match, un match complet. On s'est montré mature, surtout en possession de balle. On a montré qu'on ne voulait pas toujours aller vers l'avant, qu'on pouvait jouer plus tranquillement. On doit être content avec cette prestation, surtout que l'équipe de Croatie est une équipe très forte" a expliqué Lukaku au micro de Pierre Deprez.

Les médias avaient-ils donc tort de s'inquiéter après le non-match face à la Grèce ? "Vous faites votre travail, nous on fait le nôtre. Je ne me concentre pas trop sur ce qui se passe dans les médias. On se concentre sur le tournoi. Là, notre camp de base est en Belgique donc on sent qu'il y a une pression du peuple. On s'est entraîné pour mettre la pression sur l'adversaire. On a les qualités, on a l'expérience, on doit continuer comme ça" a conclu Lukaku.