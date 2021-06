Roberto Martinez : "Witsel est en avance sur ce qu’on attendait, il jouera contre le Danemark"

Au lendemain de la victoire des Diables face à la Russie, Roberto Martinez nous a accordé un long entretien et a aussi donné des nouvelles de son groupe. Si elles sont mauvaises en ce qui concerne Timothy Castagne, le sélectionneur a en revanche donné des bonnes nouvelles concernant Axel Witsel et Kevin De Bruyne. "Witsel et De Bruyne progressent. Axel a eu une bonne session et j’espère qu’il sera impliqué dans le prochain match. Kevin De Bruyne va intégrer le groupe, demain il devrait s’entraîner avec. On devra ensuite prendre une décision pour le match contre le Danemark. Je pense que Witsel est bien en avance sur ce qu’on attendait. Il jouera contre le Danemark."

Si Witsel devrait donc gratter du temps de jeu, l’autre bonne nouvelle, c’est qu’ Eden Hazard devrait lui aussi augmenter son temps sur la pelouse lors des deux prochains matches : "Avant, Eden ne pensait qu’à la douleur. Et hier, il a joué intuitivement et a créé des situations pour l’équipe. Il faudra voir quand il sera apte à jouer 90 minutes, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il va recevoir plus de temps de jeu lors des deux prochains matches. Il donne son maximum et je n’ai jamais vu Eden bosser aussi dur en dehors des matches et ça paye."

Concernant la blessure de Castagne, Roberto Martinez confirme bel et bien qu’il est out pour le reste de la compétition : "Il est officiellement out pour le reste du tournoi. Il ira voir un spécialiste mardi. Les images sont claires, il y a plusieurs fractures, mais cela prendra minimum 6 semaines pour se rétablir. Il a déjà été libéré et il a eu une nuit difficile. Mais on ne sait jamais, si nous allons en finale, il pourra certainement venir. Mais à savoir s'il pourra être sur le terrain, j'en doute", a souri Martinez. "D'un point de vue médical, il a besoin de plus que quatre semaines. Mais depuis le cas d'Axel Witsel, qui ne devait jamais être ici après sa blessure, je n'exclus pas les miracles médicaux."

Par contre, en ce qui concerne Jan Vertonghen, le sélectionneur s’est montré plutôt optimiste : "Jan, c’est différent, on verra au jour le jour. Ça devrait aller pour la Finlande, mais on ne sait pas encore ce qu’il en sera pour le match contre le Danemark. On travaille au jour le jour pour qu’il soit prêt."