Roberto Mancini : "Le peuple italien mérite cette joie après une période si difficile"

"Nous sommes ravis pour le peuple italien parce qu’il le mérite après cette période si difficile", a savouré le sélectionneur Roberto Mancini après le sacre obtenu à l’Euro contre l’Angleterre dimanche, trois ans après la douloureuse non-qualification au Mondial-2018.

Quel sentiment vous anime après ce sacre ?

"Je suis très heureux parce que l’équipe a bien joué, nous méritons de gagner. Le premier but précoce a modifié la donne mais quand on a commencé à jouer au foot, on a commencé à contrôler le match. On était déçu d’aller jusqu’aux tirs au but. On aurait mérité de tuer le match plus tôt mais on est très content pour tous les Italiens partout dans le monde, ici et en Italie. Nous leur avons offert un vrai mois de succès, de joie, on est vraiment heureux pour cela. Nous sommes ravis pour le peuple italien parce qu’il le mérite après cette période si difficile."

Vous avez versé des larmes à la fin du match, à quoi était-ce dû ?

"C’était l’émotion d’avoir réalisé quelque chose d’incroyable, l’émotion de voir les gars célébrer, de voir les fans célébrer également en tribune, voir tout ce qu’on a réussi à créer, tout le travail difficile accompli ces trois dernières années et même ces quinze derniers jours, qui ont été très durs. Les joueurs ont été bons sur le terrain, ils ont fait un super Euro, mais c’est surtout le fait d’avoir forgé cet état d’esprit remarquable. Cela montre que ce sont vraiment des bons gars, ils ont vraiment créé quelque chose. Ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres."

Qu’avez-vous pensé de la performance de Gianluigi Donnarumma ?

"On a beaucoup de chance de l’avoir, on savait qu’il en arrêterait parce que c’est le meilleur gardien du monde. C’est vraiment un gars incroyable, un très bon gardien."