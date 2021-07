Roberto Mancini avant Belgique – Italie : "Nous sommes conscients de nos qualités"

Enfin un mot sur la prestation de l’Italie face à l’Autriche où la 'Nazionale' a rencontré plus de difficultés que prévu. "On a souffert contre l’Autriche mais on a tiré 27 fois au but. Je signerais pour souffrir vendredi et frapper 27 fois au but. On sait qu’il faut savoir souffrir dans ce genre de compétitions. Il n’y a plus de matches simples, surtout quand on arrive aux quarts de finale."

Le sélectionneur italien ne compte en tout cas pas dénaturer son jeu et s’adapter excessivement au jeu belge. "Nous ferons notre match tout en sachant qu’on affronte la meilleure équipe d’Europe – peut-être même du monde - avec la France. On a beaucoup de respect pour la Belgique mais on devra continuer à faire notre jeu et voir ce qu’il se passe. S’amuser sera la base de tout mais on sait aussi que le match se jouera sur des détails."

Le capitaine Giorgio Chiellini semble quant à lui avoir récupéré de sa blessure et devrait débuter la rencontre face à la Belgique. "On est prêt pour un grand évènement comme l’est le match de vendredi. Je suis content d’être à nouveau à disposition mais on a un grand groupe et quiconque montera sur la pelouse sera prêt pour affronter Lukaku et les Diables. Je suis certain qu'on fera un grand match."

Le défenseur de la Juventus n’a d’ailleurs pas voulu résumer ce duel à une lutte entre les défenseurs italiens et Romelu Lukaku. "J’ai beaucoup de respect pour Lukaku. Il a fait une saison extraordinaire. On a pu voir à quel point il a progressé et à quel point il soit devenu un joueur extraordinaire et déterminant. Résumer la Belgique à Lukaku, ça sera vexant pour les autres joueurs belges. Ce sont tous de grands joueurs ! Je pense qu’à la fin Romelu et moi allons bien dormir cette nuit", a commenté Chiellini qui pense que ce match "se jouera sur des détails."