Robert Lewandowski est maudit avec la Pologne : l'improbable et malchanceuse double-transversale qui lui coûte un but

Robert Lewandowski n'y arrive décidément pas avec la Pologne. Alors que le Grand Robert marche sur l'eau avec le Bayern, il ne parvient pas à reproduire pareilles performances avec les Aigles Blancs. La preuve, alors que sa sélection est menée par la Suède et donc plus que jamais dos au mur dans cet Euro, le sniper bavarois a une occasion quatre étoiles sur corner.

Malheureusement pour lui, sa première reprise du crâne s'écrase sur la transversale d'Olson. A la retombée du ballon et seul face au but vide, Lewandowski peut placer au fond mais son second coup de casque heurte également la transversale. Un coup de barre énorme pour la Pologne, plus que jamais proche de la sortie...