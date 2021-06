Road to Euro 2/24 : La France, panser ses Bleus et oublier le fantôme Eder

Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

Emmenés par Didier Deschamps depuis 2012 et confortablement installés sur leur matelas de confiance glané en Russie en 2018, ils veulent oublier la finale perdue il y a 5 ans contre le Portugal pour faire aussi bien qu’en 1984 et en 2000 et remporter l’Euro.

Dotés d’un vivier offensif monstrueux et emmenés par un trio offensif ( Benzema-Griezmann-Mbappé ) complémentaire, les Bleus ont appris à se montrer roublards, réalistes et incisifs pour remporter des matches mal embarqués.

Championne du monde en titre, finaliste sortant du dernier Euro et double lauréate de la compétition (1984 et 2000), la France s’érigera (à nouveau) comme l’une des places fortes du tournoi.

Le brillant passé : Difficile de ne pas se rappeler cette mythique finale de l’Euro 2000. Alors que les Bleus sont menés 0-1 par une redoutable équipe italienne, le supersub Sylvain Wiltord endosse sa cape de sauveur de la nation en égalisant à la 94e minute. S’ensuit une prolongation ultra-tendue et ce but, inscrit par un autre remplaçant, David Trezeguet , qui propulse la France sur le toit de l’Europe.

Monstrueux avec le Real Madrid, plus leader et décisif que jamais, Benzema va apporter toute son expérience, sa science du jeu et évidemment ses qualités de buteur. Et si ces Bleus faisaient déjà peur à beaucoup de monde sans Benzema , avec lui ils semblent encore plus terrifiants. Mais attention à ne pas tomber dans cet excès d'orgueil - typiquement français - qui leur a déjà joué des tours dans le passé.

Mais à la surprise générale, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus a changé son fusil d'épaule et rappelé son ancien bouc émissaire. Et Benzema vient donc renforcer une équipe de France...au seul poste où elle semblait légèrement en-dessous.

Parce que le Madrilène revient de très très loin en sélection. Exclu de tous les rassemblements depuis 2016, Benzema semblait être devenu une persona non grata chez les Bleus. Et la mort dans l'âme, il semblait avoir accepté cette frustrante exclusion.

De base, on voulait vous parler de Kylian Mbappé qui, du haut de ses 22 ans, s'érige comme l'un des leaders de cette ambitieuse et talentueuse équipe de France. Mais depuis l'officialisation de la sélection de Didier Deschamps, difficile de ne pas évoquer Karim Benzema.

Spécialiste des Bleus, Maxime Brigand est journaliste pour So Foot. Nous l'avons contacté pour évoquer entre autres la sélection surprise de Karim Benzema, les forces et les faiblesses de cette équipe de France et les favoris à la compétition. Et sans surprise, le journaliste se montre (très) confiant.

On commence évidemment avec la sélection de Karim Benzema. Une surprise pour vous ?

"La sélection de Karim Benzema est une bonne chose sportivement même si, finalement, elle pose plus que de questions qu'elle n'apporte de réponses parce qu'on se demande comment l'équipe va s'articuler. Mais sportivement, on est tous d'accord de dire que c'est indiscutable après la saison qu'il vient de sortir. Il ne peut que faire du bien dans cette équipe où Mbappé essaie d'être créateur et finisseur...et se perd finalement. Benzema va permettre de mieux répartir les rôles et de repenser l'animation offensive qui pêchait par moments.

Est-ce que Benzema est LE chaînon qui manquait à cette équipe de France au poste où elle paraissait un peu plus friable ?

"Les matches de préparation vont nous dire s'il est le chaînon manquant. Son style de jeu peut se marier à celui du tandem Mbappé-Griezmann comme il peut ne pas du tout se marier. On est assez curieux. Mais en gros, il apporte les mêmes choses que Giroud, il sait faire les mêmes choses. Il sait jouer dos au but, de la tête. Il peut être un chaînon similaire à Giroud... mais en mieux. Et c'est la preuve que Deschamps met l'équipe de France au-dessus de tout. Ils ont tous les deux mis leur égo de côté.

Donc quelles sont les forces de cette Equipe de France ?

Ce sont plus ou moins celles de 2018. Notre défense, on est assez imperméable, solide et on encaisse très peu de buts. Pogba est aussi une force pour moi, parce qu'il a cette faculté de se hisser à la hauteur de l'événement. Notre schéma risque d'être le même qu'en 2018. On va tout simplement miser sur la solidité.

Et à contrario, les faiblesses des Bleus ?

L'animation offensive parce qu'on ne sait pas du tout où on va. On se demande quel schéma Didier Deschamps va utiliser, même si je pense qu'après des mois de tentatives infructueuses, il va réessayer celui qui avait marché à la coupe du monde. Puis, on n'a toujours pas de latéral droit de grande qualité. Pavard a progressé mais sans plus et on n'a pas mieux.

Les book-makers en sont convaincus : la France est le grand favori de l'Euro. Un avis que vous partagez ?

Quand on regarde tous les groupes, je pense que la France a le meilleur groupe en terme de qualité. Collectivement, on n'a rien à envier à personne. Mais on verra comment ça va s'animer. Là on a des attaquants exceptionnels mais on avait fait pareil à la coupe du monde 2002, on avait les quatre meilleurs buteurs de tous les championnats et on a vu le résultat. Ce n'est donc pas une garantie.

Pour moi, il n'y a pas de débat sur le statut de favori. D'abord parce que t'arrives en tant que champion du monde. Puis quand tu regardes les autres sélections. Quand je vois l'Allemagne qui rappelle ses anciens, l'Espagne qui a une équipe assez faible, la Belgique qui n'a pas vraiment progressé et vient de passer des mois sans Eden Hazard. La seule sélection que moi j'aime bien c'est l'Italie, qui ne perd pas et a un jeu abouti.

Et la France semble avoir une belle profondeur de banc...

On est pratiquement la seule sélection qui peut mettre deux onze de base de très très bonne qualité. On a quasiment que des joueurs qui pourraient jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Quand je regarde l'Espagne, j'ai l'impression que leur équipe, la moitié des joueurs sont des joueurs de 8e de finale de Ligue Europa. Quand je regarde la Belgique, je ne prendrai quasiment aucun joueur en équipe de France. Peut-être De Bruyne et Lukaku surtout, que j'adore. Tielemans à la limite aussi...mais le De Bruyne de sélection, celui que je vois depuis 6 mois, ne me fait pas rêver.