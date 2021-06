Road to Euro 1/24 : La Belgique, face à son destin

Numéro 1 mondial depuis le 20 septembre 2018, la Belgique peut-elle décrocher enfin un premier grand titre? C'est ce que tout le pays espère. Après un quart de finale au mondial brésilien (défaite face à l'Argentine), un autre quart à l'Euro 2016 (défaite face au Pays de Galles) et une demi-finale à la Coupe du monde en Russie (défaite face à la France), les Diables veulent cette fois concrétiser et se ranger du côté des vainqueurs. La troupe de Roberto Martinez a grandi, mûri aussi. La génération dorée a, dit-elle, appris de ses erreurs et de ses défaites. Avec le temps, les supporters belges sont devenus exigeants. Tout un pays attend ce trophée. Pour rappel, la seule victoire belge dans un tournoi de niveau international date des Jeux Olympiques d'Anvers en 1920. A l'époque, ce tournoi pouvait être considéré comme l'ancêtre de la coupe du monde (1e édition en 1930). Cela fait donc 100 ans d'attente !

► Parcours sans faute : Au sortir de leur coupe du monde (3e place), les Diables prennent leur campagne qualificative pour l'Euro par le bon bout. Une victoire d'emblée (3-1), à Bruxelles, face à la Russie (concurrent le plus sérieux) lance la Belgique. Suivent des victoires à Chypre (0-2), contre le Kazakhstan (3-0) et l'Ecosse (3-0). Des succès à Saint Marin (0-4), en Ecosse (0-4) avec un De Bruyne royal, un festival contre Saint Marin à nouveau (9-0). Et trois derniers devoirs appliqués (au Kazakhstan 0-2, en Russie 1-4 et contre Chypre 6-1). Carton plein. A ce jour, en match officiel à domicile, la Belgique reste sur 31 matchs sans défaite.

Si gentil hors du terrain, si terrifiant sur la pelouse. Beaucoup le considèrent aujourd’hui comme l’un des meilleurs attaquants du monde. Logique. Plus de 300 buts chez les pros (clubs et équipe nationale réunis), puissant, altruiste, technique, efficace…tout cela à force de labeur, de séances supplémentaires accompagnées d'une hygiène de vie irréprochable. D’ailleurs, soyons clairs…sans un attaquant de sa trempe, pas la peine de rêver à un sacre avec les Diables. Plus que jamais Roberto Martinez aura besoin de lui pour mener les troupes vers le succès. Bientôt centenaire (au nombre de sélections) en équipe nationale, Lukaku a déjà 12 années pro derrière lui. Que le temps passe vite !

Tant de stars dans cette équipe. Le focus aurait pu se poser sur Eden Hazard , sur Kevin De Bruyne . Il fallait faire un choix...alors pourquoi pas Romelu Lukaku? Le recordman de buts en sélection (avant les matchs de juin : 59 buts en 91 sélections) vit une saison énorme. Mis à part à Chelsea ...partout où Romelu est passé, il a marqué. West Bromwich , Everton , Manchester United et depuis 2019 l' Inter Milan . A 28 ans, l'ancien anderlechtois a mis l'Italie à sa botte. Car l'ancienne pépite de Neerpede a atteint une maturité sans pareille. Des buts à la pelle certes, mais surtout une implication dans le jeu qui fait de lui un patron, un élément-clé. Tant en club qu'en équipe nationale, Lukaku est un leader naturel. Un leader dont l'importance devant le but n'est plus à démontrer. Depuis la fin du dernier Euro en 2016, (et donc depuis l'arrivée de Roberto Martinez), Lukaku (avant les matchs de juin) a inscrit 42 buts sur les 40 derniers matchs auxquels il a participé. Signe d'une régularité dont toute équipe a besoin pour accomplir son rêve de décrocher un trophée.

Pour Philippe Albert (41 sélections, 2 coupes du monde), la sélection de Roberto Martinez est sans surprise. Les 26 élus étaient attendus. "Ce n'est pas le type de coach qui va écarter facilement un joueur qui lui a rendu de fiers services par le passé. L'exemple de Nacer Chadli en atteste". De plus, le coach catalan est un travailleur et son approche a fait grandir en qualité le noyau au fil des ans. "Martinez a fait un travail de fond et de l'ombre impressionnant. Il était tous les week-ends dans un stade, il a découvert et élargi le noyau des Diables. Et au final l'équipe de 2021 est pour moi plus complète, donc plus forte qu'en 2018. Prenez l'exemple de la demi finale contre la France avec Meunier suspendu. Cela nous avait été préjudiciable. Si cette mésaventure arrive aujourd'hui, on a Castagne. Si Mertens est moins bien, on a Trossard ou Doku. Les solutions sont, grâce à ce travail, plus nombreuses qu'il y a 3 ans.".

On peut gagner !

Quelles sont alors les chances de la Belgique ? L'ancien taulier de la défense belge est optimiste. "Dans un bon jour on peut battre tout le monde. Il faudra pour cela réitérer les performances de 2018. Et si Eden Hazard retrouve confiance et rythme, et avec des De Bruyne, Lukaku en forme...on peut aller au bout". Même si les Diables joueront en déplacement (en Russie contre la Russie, au Danemark contre les Danois...et avec une équipe anglaise qui pourrait jouer la totamlité de ses matchs dans son Wembley), Philippe Albert n'y voit pas d'inconvénient supplémentaire "Ca ne créera pas de problème. Les Diables jouent tous dans de grands clubs. Ils sont habitués à la pression du public adverse. Avant le match lorsqu'ils seront accueillis de manière hostile, ils y puiseront de la motivation. Et pendant le match, croyez-en mon expérience professionnelle, on est tellement concentrés que tout ce qui se passe autour nous passe au-dessus de la tête."