Ce n’est pas un match qu’on a l’habitude de voir si tôt dans une grande compétition. Ce mardi, Anglais et Allemands se retrouvent à Londres dans une affiche explosive qui promet autant de spectacle que de suspense.

Citée parmi les favorites, notamment grâce à la perspective de jouer six rencontres sur sept dans son stade national, l’Angleterre n’a pas franchement convaincu durant la phase de poules malgré sa première place de son groupe. Dans le choc d’ouverture face à la Croatie, les Three Lions ne se sont pas fait surprendre (1-0) mais ont dû concéder le partage lors du derby face aux Écossais (1-1) avant de s’imposer face à la République tchèque dans le match pour la première place (1-0). Le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, ne semble pas encore avoir trouvé la formule. L’opposition sera ici bien plus importante et oblige donc les Britanniques à réaliser une prestation de haute volée s’ils ne veulent pas tomber de haut.

Du côté allemand, on a alterné le chaud et le froid. Dans le premier match face à la France, la Mannschaft a eu toutes les opportunités nécessaires pour arracher quelque chose mais elle s’est heurtée à l’organisation défensive française et à son incapacité à concrétiser (0-1). L’Allemagne s’est ensuite relevée de la meilleure des manières en offrant une véritable démonstration face au Portugal (4-2). Alors que tout semblait repartir du bon pied, tout a failli s’écrouler face à la Hongrie. Sans l’égalisation miraculeuse de Leon Goretzka dans les dernières minutes du jeu, l’Allemagne aurait tout simplement quitté la compétition dès le premier tour.

Les deux équipes se retrouvent donc ce mardi soir dans une affiche que tous les amateurs du ballon rond attendent avec impatience.