Revivez la victoire spectaculaire de la Suède face à la Pologne en direct commenté

2-1 : But de Robert Lewandowski - Suède - Pologne - 23/06/2021 Robert Lewandowski réduit la marque pour la Pologne ! Servi à gauche de la surface adverse, le buteur du Bayern Munich repique intérieur et frappe du droit. Il ne laisse aucune chance à Roben Olsen qui concède son premier but dans cet Euro. Le match est complètement relancé (2-1).