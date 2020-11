Résultat du sondage : Bodart, Van Heusden, Doku et Lukebakio dans votre liste des 23 pour l'Euro

Nous vous avons proposé de jouer les sélectionneurs avec notre sondage lancé à la veille de Belgique-Suisse. La proposition était celle-ci :... et si nous étions à la veille de la liste des 23 pour l'Euro de juin prochain. Et que vous pouviez sélectionner, dans chaque ligne du jeu (gardien, défenseur, milieu et attaquant) un jeune de 23 ans ou moins dans cette liste. Qui choisiriez-vous ? Et si vos votes (très nombreux) s'arrêtaient à la mi-journée de ce mercredi cela donnerait ce qui suit. >> LIRE AUSSI : Le programme des Diables rouges de 2018 à 2021

Gardien : Arnaud Bodart Prenons acte donc que Courtois et Mignolet seront partants certains. Et que Van Crombrugge ou Sels ont plus de 23 ans...qui pourrait être le troisième gardien au critère de moins de 23 ans ? Vous avez répondu à plus de 70 % Arnaud Bodart. Le gardien du Standard mérite, selon vous, une place. Loin devant Svilar (19%) ou le jeune gardien de Genk Vandevoort.

Défenseur : Zinho Van Heusden On connaît la défense vieillissante de nos Diables. L'une ou l'autre blessure n'est pas à exclure. Et si un élément de moins de 23 ans s'y invitait. Qui serait-il ? La blessure longue durée de Zinho Van Heusden ne vous a pas empêché de voter en masse pour le capitaine du Standard. Il récolte 58 % des votes. Sa probable absence conduit donc (virtuellement) son dauphin vers votre choix. Sebastian Bornauw et ses 23 % devance donc Hannes Delcroix (8%).

Milieu de terrain : Jeremy Doku Le milieu de terrain est déjà très fourni. Il est peu probable qu'un jeune de moins de 23 ans s'installe dans la liste des 23 mais sait-on jamais. En considérant évidemment que Youri Tielemans (23 ans) est partant certain. Et s'il y avait une place vous la donneriez d'une courte tête à Jeremy Doku (27%). Le Rennais devançant de peu Nicolas Raskin (23%). Surprise Yari Verschaeren, considéré comme le petit chouchou de Martinez n'arrive que troisième dans vos votes (19%).

Attaquant : Dodi Lukebakio Lukaku est un indiscutable. Mais les pannes sèches en club de Batshuayi et Benteke conduiraient-elles à un joueur en devenir, invité de dernière minute ? Si oui, vous avez opté pour Dodi Lukebakio (38%). Dans un combat très serré il est vrai avec Alexis Saelemakers (36%).

