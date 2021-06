Replongez vous dans le match Macédoine du Nord - Pays-Bas (direct commenté)

0-3 : But de Georginio Wijnaldum - Macédoine du Nord - Pays-Bas - 21/06/2021 But de Georginio Wijnaldum pour les Pays-Bas ! Joli mouvement entre Frenkie De Jong, Donyell Malen et Memphis Depay, conclu par une frappe de ce dernier, repoussée par Stole Dimitrievski. Le cuir revient sur Wijnaldum, bien placé pour conclure et tripler la mise (0-3) !