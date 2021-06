Raphael Varane après la désillusion française contre la Suisse : "On a manqué de tout ce soir"

Au terme d'une soirée incroyable, la Suisse est venu à bout de la France pour créer une nouvelle sensation dans cet Euro. Grandissimes favoris auto-proclamés, les Bleus prennent donc la porte bien trop tôt, alors que le chemin vers le dernier carré semblait tracé. Après la rencontre, c'était logiquement la déception qui prédominait, notamment chez Raphael Varane, au micro de TF1.

"C'est une énorme déception. On a été à réaction ce soir. On a manqué de tout. On a bien su réagir, mais ensuite, on laissé trop d’espaces. Ils sont revenus dans le match. On a mal géré les temps faibles et les temps forts. La déception l’emporte. C'est difficile d’avoir la lucidité d'analyser. Il nous a manqué de tout" répète-t-il de façon presque fataliste.

Le taulier défensif des Bleus est notamment revenu sur cette fin de match ratée et cette haletante séance de tirs au but qui envoie les Bleus en enfer : "Il y avait énormément de frustration par rapport à ce qu’on était en train de faire. On voulait surtout ne pas donner la même image qu'en première période. Il y a eu beaucoup de bonnes choses ensuite mais ça n'a pas suffi. Les tirs au but après, c’est la loterie. On a eu les occasions en prolongations."

Touchés en plein coeur, les Bleus restent donc à quai. Et même si le coeur, justement, n'y est pas forcément, on essaie de déjà se tourner vers l'avenir : "On a un bon groupe, une bonne mentalité. On garde la tête haute. La suite, ça sera très calme. Il faut surtout garder en tête les prochains objectifs. Il n'y a pas grand-chose à dire."