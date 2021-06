Quand un combattant de MMA inspire la célébration du Tchèque Patrik Schick (vidéo)

Quand un combattant de MMA inspire la célébration du Tchèque Patrik Schick - Euro 2020 -... Patrik Schick a déjà marqué l'Euro 2020 de son empreinte après son superbe lob inscrit des 45 mètres face à l'Ecosse lors du premier match de groupe. Face à la Croatie, le Tchèque s'est à nouveau mis en évidence inscrivant un pénalty après avoir reçu un gros coup au visage. Le visage en sang, Schick a fêté son but d'une manière... originale. L'actuel meilleur buteur de l'Euro s'est fait une petite frayeur face à la Croatie. A la 35e minute, alors que le score était de 0-0, Patrik Schick a reçu un coup de coude de Dejan Lovren dans le nez. Après vérification de la VAR, l'arbitre indique le point de pénalty. Le visage marqué et le nez en sang, Schick se fait justice et transforme le pénalty. S'en suit une célébration digne d'un grand combattant de MMA. "Je voulais imiter Nick Diaz, qui est toujours couvert de sang après un combat", a expliqué le Tchèque après la partie.