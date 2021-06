Découvrez le top 9 des buteurs les plus rapides de l'Euro - Football - Euro 2020 - 18/06/2021 1:39 secondes. Le Danois Youssuf Poulsen est entré dans l'histoire de l'Euro jeudi après-midi face aux Diables rouges en devenant le deuxième buteur le plus rapide de la compétition au grand dam des Diables rouges qui ont heureusement su renverser la vapeur en seconde période. Poulsen n'était pourtant pas près de déloger le Russse Dmitri Kirichenko qui avait fait mouche après 1:07 seulement lors du match de l'Euro 2004 face à la Grèce, future championne d'Europe. Poulsen est donc venu s'ajouter à une belle brochette de buteurs précoces que nous vous proposons de découvrir en vidéo avec les 9 buts les plus rapides inscrits dans l'histoire de la compétition. Hristo Stoickhov, Michael Owen, Alan Shearer, Petr Jiracek, Sergei Aleinikov, Robbie Brady, Robert Lewandowski : voici les buteurs qui se sont distingués par leur rapidité lors des 16 premières éditions de l'Euro.