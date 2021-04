Plus de 23 joueurs par sélection à l’Euro 2020 ? L’UEFA y réfléchit

Roberto Martinez : "Beaucoup de joueurs ont marqué des points ce soir" - Football - Diables... Roberto Martinez a vu de bonnes choses, de très bonnes choses mardi soir lors de Belgique – Biélorussie, un match dominé de la tête et des épaules par ses Diables rouges. Une rencontre pour laquelle il avait décidé de tester les "réservistes" de cette équipe nationale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été gâté. "J’ai vu une grande responsabilité de la part de chaque joueur ! Quand on est Diable rouge, il faut montrer cette responsabilité, cette capacité de savoir ce qu’on attend de vous. Chaque joueur dans le onze a démarré ce match avec un très bon rythme, a travaillé très bien avec le ballon. Au final, c’était une prestation que nous avons vraiment savouré", a entamé Martinez au micro de Pierre Deprez. Si Leandro Trossard, Jérémy Doku, Hans Vanaken et Dennis Praet ont particulièrement brillé, le sélectionneur national a encore voulu insister sur la prestation collective. "Il y a beaucoup de joueurs talentueux dans notre équipe. Ce soir, on aurait pu assister à des prestations égoïstes mais ce n’a pas été le cas. Chaque joueur a collaboré et on a vu un vrai effort collectif. Tous les joueurs ont marqué des points. Je pense qu’on ne peut pas désigner un joueur qui n’en ait pas marqué ce soir. C’est exactement ce que nous voulions : des joueurs capables de répliquer ce que nous faisons à l’entraînement." Leandro Trossard a fait un pas en avant au niveau de la maturité Toujours attentif à ne pas mettre un joueur plutôt qu’un autre sur un piédestal, Martinez a accepté de répondre à une question sur la prestation de Trossard, très convaincant avec un doublé à son actif. "Il a fait un pas en avant au niveau de la maturité depuis les rassemblements d’octobre et novembre. Depuis lors, il est vraiment impressionnant. Ce qu’il a fait en montant au jeu à Prague montre qu’il est prêt. On l’a vu encore aujourd’hui avec une performance complète. Ce sont des joueurs différents avec Eden Hazard mais on peut dire qu’ils ont un profil similaire même s’ils ne sont pas comparables. Ils agissent dans la même zone de terrain et c’est un droitier qui joue à gauche."