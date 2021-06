Per Frimann : "La Belgique favorite de l’Euro ? Evidemment !"

On se souvient de son sourire enjôleur, de ses déboulés furieux sur l’aile droite mauve, de sa voix fluette toujours teintée de joie de vivre et de ses cheveux blonds en mode bol façon années quatre-vingts. 35 ans plus tard, on devine que rien n’a changé : à l’autre bout du fil, Per Frimann se réjouit de reparler du football belge, des grandes années du Danemark et de ses années à Anderlecht. Et forcément du duel qui nous occupe ce jeudi. A 59 ans depuis quelques jours, le gentil lutin n’a jamais décroché du ballon. Celui qui, de son flanc droit, fit rêver tant de partisans mauves des grandes années européennes, officie aujourd’hui comme consultant reconnu à la télévision danoise. Et décortique donc en expert ce 2e duel du Groupe B. Une interview réalisée, c'est important, avant le drame vécu par Christian Eriksen dimanche soir...

J'adore la Belgique… comme tout le monde ! " débute Per Frimann. " Ici aussi, au Danemark, tout le monde admire l'équipe belge, qui sert un peu de modèle à notre formation. Tout le monde, à commencer par notre coach national Kasper Hjulmand, veut développer chez nous un jeu collectif et d'inspiration offensive. Vos Diables Rouges m'impressionnent surtout par leur force collective et leur capacité à jouer rapidement, avec une circulation de balle très propre. En fait, votre équipe nationale est un peu comme une équipe de club, qui bénéficie d'un travail au quotidien : elle respire la fluidité et les automatismes, chaque joueur sait exactement ce qu'il doit faire, tout est naturel dans le jeu d'équipe. Le jeu offensif est aussi redoutable : il y a forcément Romelu Lukaku, mais le danger peut surgir de partout, avec des joueurs comme Yannick Carrasco et Thorgan Hazard… Et puis il y a des médians comme Axel Witsel et Youri Tielemans, qui sont magnifiques… Il y a aussi évidemment Eden Hazard et Kevin De Bruyne, qui vont monter en puissance. Kevin, c'est mon préféré ! Chaque année, depuis neuf ans, avec mon acolyte de la télé danoise, je publie un livre sur les meilleurs joueurs de l'année écoulée. Pour 2021, je vais mettre De Bruyne en tête de ma liste !

« La Belgique pratique un jeu… délicieux ! »

Leader du ranking FIFA depuis près de 3 ans (septembre 2018), la Belgique est toujours en quête de son premier grand titre. Il faut donc concrétiser. " Le seul point faible que je vois éventuellement chez vous, c’est l’âge de la défense, et donc sa lenteur. Et puis surtout, il y a cette grande question : comment réagira l’équipe quand les circonstances tourneront en sa défaveur ? Un fait de match peut survenir, une blessure, un coup de malchance… et c’est là qu’on voit les ressources d’une équipe. La Belgique pratique un jeu… délicieux ! (sic) Mais les Diables Rouges ont tellement l’habitude de jouer brillamment et de susciter l’admiration… que je crains le confort du statut. On a connu ça au Danemark avec la fameuse génération de 1986 : on nous voyait déjà Champions du Monde… et un petit grain de sable, la blessure de Jesper Olsen face à l’Espagne, a tout fait s’écrouler. Regardez la magnifique équipe du Brésil en 1982… puis Paolo Rossi et l’Italie sont passés par là. Vous avez aussi vécu ça à Lille en 2016, contre le Pays de Galles. Donc méfiance : tu es le roi, puis d’un jour à l’autre, tu n’es plus le roi… " (sic)

« 1986, notre plus belle génération… »

Le Danemark actuel n’a peut-être pas la réputation de ses devanciers… mais il pointe tout de même à la 10e place du classement mondial ! " La plus belle génération était celle de 86 : on avait le talent… mais on n’avait pas encore cette mentalité de la gagne. La suivante, celle du titre européen de 1992, était moins brillante dans le jeu, mais elle avait les qualités tactiques et de contre que la précédente n’avait pas. Puis vient la génération actuelle, la troisième en qualité selon moi, avec des leaders comme Anders Christiaensen et Christian Eriksen (NDLA: absent pour les raisons que l'on sait...). C’est une équipe qui montre de belles qualités collectives et de solidarité : chaque joueur est prêt à tout pour son partenaire ! Notre équipe est faite de joueurs humbles, mobiles et très endurants, où chacun court pour tout le monde. Notre défense est aussi très solide… et derrière elle, il y a Kasper Schmeichel qui est un peu notre Thibaut Courtois à nous. Individuellement, notre gardien est moins fort que votre Courtois, mais il dégage un charisme extraordinaire et il est très précis dans le coaching de ses arrières. Le Danemark dégage aussi ce plaisir de jouer qui est un des fondements de la formation à la danoise. Enfin, le coach Kasper Hjulmand est aussi arrivé avec de nouvelles idées : il est très fort pour lire un match et analyser un adversaire, tout en restant toujours très calme. C’est vraiment ‘the right man at the right place’. Je dirais que notre seul point faible, ce sont nos attaquants : Kasper Dolberg et Jonas Older Wind sont de bons joueurs, mais le premier marque trop peu et le second est un peu lent. Andreas Cornelius est un bon plan B. "

« Moi, je dis match nul… »

Après l’entrée dans le tournoi face à la Russie et la Finlande, voici dès lors le choc de ce Groupe B. " Moi, je ne me mouille pas, je pronostique un partage 1-1 " sourit le plus Belge des Danois. " Tout va dépendre de l'issue du premier match et de la dynamique qu'il aura créée (NDLA: au moment de dire ces mots, Frimann ne croyait pas si bien dire...) Il est évident que la Belgique est favorite du match… et même de cet Euro, qui s’annonce très dense. Pour la gagne, je vois la Belgique, la France et le Portugal… mais aussi l’Angleterre qui aura l’avantage de jouer à domicile. Dans un 2e wagon, je place l’Italie, la Croatie, l’Allemagne et aussi le Danemark qui, avec la 2e place de ce groupe B, devrait tomber sur les Pays-Bas... que je trouve peu convaincants. Et si on arrive en quart de finale, plus rien n’est impossible ! L’Espagne, je la sens moins : la sélection de Luis Enrique est, disons, bizarre… Pour revenir au match Belgique-Danemark, je pense que mon pays a ses chances… à condition de ne pas vous laisser jouer ! On doit pratiquer un pressing haut et ne pas jouer à cinq derrière, sinon c’est perdu d’avance. En plus, le Danemark a l’avantage du public… et je peux vous dire qu’ici au pays, les supporters sont très chauds pour cet Euro. " Reste à voir comment aura été digéré le drame Eriksen...

Fait remarquable : la carrière de Per Frimann, pourtant parsemée de blessures qui lui ont fait prendre sa retraite à seulement 28 ans, cheville brisée, est précisément scandée par ces confrontations entre la Belgique et la Danemark. " Je n’étais pas à l’Euro 84 où notre équipe avait battu la Belgique dans le match de poule décisif : je m’étais blessé juste avant le tournoi. Pareil en 86, pour la Coupe du Monde. Mais en 1989, j’ai fait mon dernier match en équipe nationale à Bruges : la Belgique a gagné 3-0 et Jan Ceulemans, pour l’un de ses derniers matches en Diable, avait marqué deux fois. Et mon tout premier match comme consultant, je l’ai fait à Bruxelles avec une victoire du Danemark à la clé (1-3). Depuis, j’ai fait plus de 1.000 matches comme analyste… "

« Anderlecht était mon destin ! »

Mais le nom de Per Frimann reste indéfectiblement associé au Sporting d’Anderlecht, où il était arrivé à l’âge de 19 ans. " Il était écrit que mon destin était lié à Anderlecht. Ce que je vais vous raconter maintenant, je ne l’ai jamais raconté… En fait, je connais le Sporting… depuis que j’ai 8 ans ! Ce jour-là, c’était en 1970, mon frère m’avait amené sur le porte-bagages de son vélo voir un match de Coupe des Villes de Foire entre notre club de cœur, l’AB Copenhague, et Anderlecht. Benny Nielsen était mon idole, il menait l’attaque de mon club… et il a signé plus tard à Anderlecht. Ce jour-là, Anderlecht a gagné 1-3 : je me souviens de Paul Van Himst, du jeu pétillant du Sporting et de ce maillot blanc qui brillait dans la nuit. Je suis tombé raide dingue de ce club... Et quand à 18 ans, j’ai joué mon tout premier match en équipe A de Copenhague, j’ai claqué tout de suite quatre buts… dont trois du pied gauche ! Et le surlendemain de ce match, le Sporting téléphonait pour me transférer… et pour remplacer Benny Nielsen qui partait à Saint-Etienne. Tu parles d’un destin ! C’est comme quand vous rêvez d’un truc. Moi, c'est encore mieux : ce que j’ai rêvé, je l’ai vécu en vrai ! "

« Lozano ? Quel salopard ! »

Au final, Frimann a joué 6 saisons à Bruxelles… et noué d’indéfectibles liens. Au point d’y revenir après sa carrière et d’y bosser à la Commission Européenne ! " Je n’ai jamais cessé de suivre le football belge, car la chaîne de télévision pour laquelle je suis consultant a acquis les droits de la Jupiler Pro-League. Je connais très bien Wouter Vandenhaute, le Président d’Anderlecht, qui m’avait interviewé deux fois longuement quand il était lui-même encore journaliste. Je suis aussi repassé dire bonjour au Sporting quand Frank Arnesen y était Directeur Sportif. J’y ai de magnifiques souvenirs de joueur : dans les années 80, on jouait chaque année les tours ultimes de Coupe d’Europe. On avait une équipe de talent, de flair et d’expérience avec (NDLA : il les énumère en un seul flot…) les Jacky Munaron, Georges Grün, Morten Olsen, Luka Peruzovic, Henrik Andersen, Ludo Coeck, Frank Vercauteren, Enzo Scifo, Alex Czerniatynski et Erwin Vandenbergh. Mais le plus fort que j’ai côtoyé, c’est Juan Lozano : lors de mon tout premier entraînement, il m’a mis 6 ou 7 petits ponts ! Quel salopard, celui-là ! " Et Per d’y aller d’un large éclat de rire… Sa marque de fabrique en somme.