Penalty litigieux pour l’Angleterre : le 'contact' avec Sterling sous tous ses angles

Le penalty accordé à l'Angleterre sous tous ses angles - Euro 2020 : Anlgeterre - Danemark -... "Je suis rentré dans le rectangle, il a tendu sa jambe et c'était un penalty évident" : les argumentations de Raheem Sterling à propos du penalty litigieux concédé à l'Angleterre mercredi soir en demi-finale de l'Euro 2020 n'ont pas vraiment convaincu. Pour cause, les images des multiples caméras situés en bord de terrain peinent à capter le moindre contact fautif entre l'insaisissable ailier anglais et les défenseurs danois Jensen et Maehle. Comme on peut le voir sur certaines de ces images, il y a bien un léger contact entre l'attaquant anglais et les deux défenseurs danois mais celui-ci semble très léger.