Peignoir, lunettes de soleil et brosse à dents : ce supporter allemand comme chez lui en tribune

Un supporter allemand se brosse les dents en plein match - Euro 2020 - 16/06/2021 Ce mardi soir, la France et l’Allemagne s’affrontaient dans ce premier choc de l’Euro 2020 qui a vu les Bleus s’imposer sur le plus petit des scores (1-0) grâce à un auto but de Matts Hummels. Une belle entrée en matière de l’équipe de France qui a une nouvelle fois preuve de sérénité et de solidité face aux Allemands. Si la Mannschaft s’est inclinée, elle peut toutefois se consoler avec le prix du supporter le plus original, qui s’est distingué par son improbable accoutrement.