Pedri, Joao Felix, Malen, Doku… les 9 pépites à garder à l’œil à l’Euro

Plus

Alors que l’Euro commence enfin dans quelques jours, il est l’heure pour nous de vous présenter 9 jeunes joueurs (on était partis sur 10 mais Dominik Szoboszlai s'est blessé) que vous devriez garder à l’œil tout au long de la compétition. Ils n’ont peut-être pas le pedigree, l’expérience ou le palmarès de leurs aînés mais ils restent redoutables. Deux conditions pour faire partie de ce classement, évidemment non exhaustif : avoir 23 ans ou moins et surtout compter moins de 30 sélections en équipe nationale. Pas de place pour un certain Kylian Mbappé donc. Voici les 9 pépites à garder à l’œil lors de cet Euro 2020 (ou 2021, c’est selon…)

Donyell Malen, le feu oranje

Donyell Malen du PSV. © AFP or licensors Ne cherchez plus la nouvelle coqueluche du football néerlandais, c'est Donyell Malen. Monstrueux avec le PSV cette saison (19 buts et 8 assists en 32 matches !), le jeune attaquant de 22 ans a littéralement explosé aux yeux du grand public. Déroutant balle au pied, presque inarrêtable une fois face au gardien, Malen a de la dynamite plein les pieds. La preuve, à 22 ans, il est déjà ardemment courtisé par Liverpool et le Barça, excusez du peu. Plus que probablement encore trop tendre pour prétendre à une place de titulaire avec les Oranje, surtout au vu de la féroce concurrence dans le secteur offensif, Malen s’apprête donc à sortir du banc pour sa première grande compétition. Et attention les yeux, un Malen tout frais et prêt à martyriser les chevilles usées des défenseurs adverses, ça peut faire des étincelles. Sa carte d’identité Nationalité Néerlandais Date de naissance 19/01/1999 Nombre de sélections 8 sélections (2 buts) Clubs PSV Valeur marchande 30 millions

Pedri de talent

Pedri avec le FC Barcelone. © AFP or licensors Si la liste de Luis Enrique a beaucoup fait parler, notamment autour de l’absence du captain' Sergio Ramos, elle a eu le mérite de confirmer une chose : le sélectionneur compte bel et bien sur Pedri. A 18 ans à peine, ce grand fan d’Iniesta (tiens, tiens…) est devenu indéboulonnable dans le milieu du Barça cette saison. Et si les Blaugrana ont balbutié leur football, alternant entre bons résultats et matches beaucoup plus médiocres, Pedri, lui, s’est montré ultra-régulier. Doté d’une vision du jeu et d’une technique bien au-dessus de la moyenne, il a compensé les trous d’air d’un Sergio Busquets qui prend tout doucement de l’âge. Parmi les joueurs les plus utilisés par Koeman en Liga (37 matches sur 38), Pedri a fait son trou dans l'entrejeu. Reste désormais à faire de même en équipe nationale. Et quelque chose nous dit que dans cette Roja qui se cherche des nouveaux leaders, il y a des places à prendre. Sa carte d’identité Nationalité Espagnol Date de naissance 25/11/2002 Nombre de sélections 4 sélections Clubs Las Palmas, Barcelone Valeur marchande 70 millions

Jules Koundé, dans l’ombre de Benzema

Jules Koundé avec l'équipe de France espoirs. © AFP or licensors Si la réintégration presque miraculeuse de Karim Benzema chez les Bleus a évidemment attiré toute l’attention médiatique, Didier Deschamps a sorti un 2e joueur de son chapeau : Jules Koundé. Jamais sélectionné avec les Tricolores jusque-là, l’international espoir de 22 ans fera pourtant partie du voyage. Et s’il devrait logiquement se contenter du banc, derrière les inamovibles Varane et Kimbembe, Koundé reste un formidable joueur. Excellent tacleur, toujours bien placé et hyper propre à la relance, il incarne cette nouvelle gamme de défenseurs modernes, incisifs et audacieux. Indispensable à Séville (34 matches joués sur 38), il a vu sa valeur marchande exploser pour atteindre 60 millions. Le futur des Bleus, indéniablement. Sa carte d’identité Nationalité Français Date de naissance 12/11/1998 Nombre de sélections 1 sélection Clubs Bordeaux, Séville Valeur marchande 60 millions

Jérémy Doku, l’as dans la poche de Martinez

Jérémy Doku avec les Diables. © Belga ​​​​​​Eh oui, il fallait bien qu’on incorpore un Diable dans ce panel. Et en l’absence des Charles De Ketelaere ou Albert Sambi Lokonga, laissés à quai, qui d’autre que Jérémy Doku ? A dix-huit ans à peine, Doku a tranquillement composté son ticket pour l’Euro, répondant toujours présent quand Roberto Martinez faisait appel à lui. Plus gros transfert sortant du football belge, il a mis quelques semaines à trouver ses marques à Rennes, avant de monter en puissance en fin de saison. Et si ses stats restent faméliques au vu de son talent intrinsèque (2 buts et 3 passes dé en 30 matches), elles confirment que l’ancien anderlechtois en a sous le pied. Vrai joker offensif dans l’esprit de Roberto Martinez, il pourrait donc goûter à du temps de jeu sur cet Euro. Pour décanter, d’un coup de rein dont il a le secret, des rencontres cadenassées ? Sa carte d’identité Nationalité Belge Date de naissance 27/06/2002 Nombre de sélections 8 sélections (2 buts) Clubs Anderlecht, Rennes Valeur marchande 20 millions

Eljif Elmas ou l’art de donner du jus à la Macédoine

Eljif Elmas, joueur de la Macédoine du Nord. © AFP or licensors Ce n’est assurément pas le nom le plus ronflant de cette liste mais du haut de ses 21 ans et de sa bouille de bambin, Eljif Elmas a de sérieux arguments à faire valoir. Appelé à reprendre le flambeau de leader des mains de l’inusable Goran Pandev, Elmas est considéré comme LA pépite du football macédonien. Déjà intriguant à Fenerbahce (plus jeune buteur de l’histoire du club) alors qu’il n’avait que 17 ans, il a coûté 16 millions d’euros au Napoli en 2019. Et même si en Campagnie, il n’est pas souvent titulaire (33 matches cette saison mais 3 seulement dans le onze de base), son talent, lui, saute aux yeux. Vrai pétard ambulant sur son flanc gauche, il aime se lancer dans de longues chevauchées individuelles. Défensivement, sa hargne et son jusqu’au-boutisme sont plus que précieux. En Macédoine, sa récente déclaration : “Je veux gagner le Ballon d’Or” n’est pas passée inaperçue. Encore méconnu du grand public, Elmas a désormais une occasion… en or d’enrichir sa carte de visite. Sa carte d’identité Nationalité Macédonien Date de naissance 24/09/1999 Nombre de sélections 27 sélections (7 buts) Clubs Rabotnicki, Fenerbahce, Naples Valeur marchande 18 millions

Viktor Tsygankov, digne successeur de Shevchenko ?

Viktor Tsygankov, joueur ukrainien. © AFP En voilà un autre qui n’a pas encore trouvé grâce aux yeux du grand public. Et pourtant, à 23 ans, Viktor Tsygankov n'est pas n'importe qui en Ukraine. Pur produit du club, titulaire indiscutable et même parfois promu capitaine au Dynamo Kiev, l’ailier ukrainien a réalisé une saison somptueuse : 12 buts et 8 assists en 20 matches. Souvent présent dans le rectangle pour un ailier, il s’érige comme l’un des fers de lance d’une équipe d’Ukraine plus homogène et moins dépendante de ses stars qu’auparavant. Amené à lever les voiles vers un plus grand club cet été, Tsygankov voudra d’abord faire briller sa sélection nationale. Une Zbirna versée dans le groupe C avec les Pays-Bas, l’Autriche et la Macédoine du Nord, qui a donc un vrai coup à jouer. Pour s’ériger comme le poil à gratter de cet Euro ? Sa carte d’identité Nationalité Ukrainien Date de naissance 15/11/1997 Nombre de sélections 25 sélections (6 buts) Clubs Dynamo Kiev Valeur marchande 24 millions

Dejan Kulusesvki, Zlatan au tournant

Dejan Kulusevski, joueur suédois. © Belga Orpheline de son omnipotent leader, Zlatan Ibrahimovic, touché au genou et forfait pour la compétition, la Suède traîne son spleen et accuse le coup. Et forcément, tous les regards sont désormais rivés sur Dejan Kulusevski, appelé à prendre la relève de son glorieux ainé. A 21 ans, Kulusevski ne totalise que 11 petites sélections pour 1 but avec l’équipe nationale. Mais si le pays entier compte sur lui, c’est que le bougre a du talent à revendre. Après une saison, celle de l’explosion, disputée en prêt à Parme, le jeune médian a retrouvé la Juventus l’été dernier. Et malgré la féroce concurrence offensive chez les Bianconeri, Kulusevski a conservé les faveurs d’Andrea Pirlo, son entraîneur. Hyper athlétique, altruiste et sûr de ses qualités (un égo placé à environ 5/10 sur l’échelle de Zlatan), il a participé à 35 rencontres de Serie A cette saison (4 buts et 3 assists). Le futur de l’équipe suédoise, c’est lui. A lui de prendre ses responsabilités. Sa carte d’identité Nationalité Suédois Date de naissance 25/04/2000 Nombre de sélections 13 sélections (1 but) Clubs Atalanta, Parme, Juventus Valeur marchande 45 millions

Jamal Musiala, le renouveau d’une Mannschaft usée

Jamal Musiala, joueur allemand. © AFP or licensors 40 matches en pro à peine dans les guiboles et déjà une sélection pour l’Euro. A 18 ans à peine, Jamal Musiala est considéré comme l’une des pépites d’un football allemand qui court après un second souffle. Lamentablement éliminée dès la phase de groupes du dernier Mondial, la Mannschaft voudra redorer son blason. Et si le sélectionneur Joachim Löw a décidé de rappeler les vieux briscards Mats Hummels et Thomas Müller, il a aussi fait confiance à la jeunesse en sélectionnant le jeune meneur de jeu Jamal Musiala. Né d’un père nigério-britannique et d’une mère allemande, le prodige avait fait toutes ses classes avec les équipes de jeunes anglaises… avant de finalement opter pour la sélection allemande en février dernier. Devenu un vrai joker de luxe dans ce Bayern qui marche sur la concurrence en Bundesliga, Musiala a convaincu, aussi bien dans le jeu que dans son impact (6 buts). Et si, comme plusieurs autres joueurs dans cette liste, il ne devrait être qu’un joker de luxe à l’Euro, quelque chose nous dit que l’histoire d’amour entre la Mannschaft et Musiala ne fait que commencer. Sa carte d’identité Nationalité Allemand Date de naissance 26/02/2003 Nombre de sélections 2 sélections Clubs Bayern Münich Valeur marchande 24 millions d’euros

Joao Felix, le plus mature de tous ces ados

Joao Felix, joueur portugais. © AFP or licensors Joao Felix est probablement le joueur le plus établi de notre classement. Parce que du haut de ses 21 ans à peine, le Portugais est déjà champion d’Espagne et l’un des joueurs les plus intrigants de Liga. Fascinant de talent quand il est dans un bon jour, frustrant de nonchalance quand il rate son match mais globalement encore trop irrégulier, Joao Felix est un diamant à polir. Et dans cette équipe du Portugal terrifiante offensivement (Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Bruno Fernandes…), il devrait trouver un terrain de jeu pour s’épanouir. Tantôt titulaire, tantôt utilisé comme joker offensif, il a en tout cas une vraie carte à jouer dans cette Seleção qui se veut très ambitieuse. Mais pour cela, la pépite portugaise, si élégante ballon au pied, va devoir mettre de côté les inutiles fioritures qui viennent entacher son jeu, pour s’imbriquer à fond dans le collectif portugais. En est-il capable ? Sa carte d’identité Nationalité Portugais Date de naissance 10/11/1999 Nombre de sélections 17 sélections (3 buts) Clubs Benfica, Atletico Madrid Valeur marchande 70 millions d’euros