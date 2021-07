Pascal Scimè sur la victoire de l’Italie : "Quand ta star, c’est le collectif, tu peux aller très loin dans une compétition"

On sera passé par toutes les émotions, mais l’Italie est devenue championne d’Europe en battant aux tirs au but l’Angleterre.

Toute l’équipe de Complètement Foot est revenue sur la rencontre. Pour Nordin Jbari, cette victoire est "méritée."

"Parce que les choix de l’entraîneur peuvent ou non être discutés de chaque côté. Côté anglais, Rashford, qui n’a pas été utilisé et qui est un grand joueur doit tirer un penalty tout comme Saka. Et Sterling, lui ne tire pas. Il y a une pression dans l’équipe. Et puis, cette Italie a fait un parcours extraordinaire. Elle a eu difficile contre l’Espagne mais elle a tenu. C’est vraiment un groupe et le staff a donné une énergie importante."

Pour Pascal Scimè, cette victoire de l’Italie, c’est "inespéré."

"En repensant à 2018, je suis content pour l’Italie. Aujourd’hui, un entraîneur a fait la différence. C’est la preuve que quand ta star, c’est le collectif, tu peux aller très loin dans une compétition. Comparer l’équipe aux grosses cylindrées, il n’y a pas photos en ce qui concerne les stars, mais à la fin, c’est l’Italie qui est championne. Il faut que l’Italie se construise autour de ça pour que le futur soit bien."

Un futur qui devrait être radieux pour les nouveaux champions d’Europe.