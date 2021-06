Pascal Scimè : "Ce genre de match va faire grandir l'Italie" - Complètement Foot - Euro 2020 -... L’Italie affrontait l’Autriche pour le 2e huitième de final de l’Euro. Et les Italiens ont eu chaud. Il a fallu attendre les prolongations pour voir l’équipe de Mancini arracher sa qualification pour les quarts grâce à sa victoire 2-1. Une victoire "usante" a expliqué Clément Tainmont dans l’émission Complètement Foot. Et notre consultant d’ajouter : "les Italiens sont allés chercher cette qualification au bout. Et malgré ça, ils se sont mis en difficulté en encaissant un but." Pascal Scimè a lui utilisé le mot "délivrance. C’était un match très stressant et l’Italie s’est compliqué la vie alors qu’elle avait tout en main pour gagner. Il y a un pas entre une bonne équipe et une grande équipe mais l’Italie va apprendre grâce à ce genre de match. Et puis grâce aussi à son banc. Le 2e but est inscrit par un joueur qui ne devait pas être à l’Euro (Pessina). L’Italie a peut-être trop réfléchi ce samedi soir en voulant tenter de jouer trop bien. Elle aurait dû se dire que ce sont des matches à éliminations directes et qu’il faut parfois oublier ce beau jeu." On le voit, dans cette rencontre, l’équipe qui n’était pas favorite a failli créer la sensation. "Ça ne devrait pas être les dernières prolongations, car il y a encore des matches où des équipes plus faibles affrontent des équipes plus fortes et vont donc bloquer derrière", continue Clément. Et notre consultant d’ajouter : "Mais l’Italie, avec ce genre de match, ça va les faire grandir." Si l’Italie devrait encore grandir dans cet Euro, l’Autriche peut sortir la tête haute. "Le plan de jeu de l’Autriche était parfait et bien exécuté. On peut lui reprocher d’avoir spéculé sur les changements. Du côté de l’Italie, il faudra sans doute faire des changements pour les quarts. Mais l’Autriche sort la tête haute de cette Euro", conclu Pascal Scimè. L’Italie s’offre un record de 31 matches sans défaite avec cette qualification et surtout un quart de finale de l’Euro, vendredi à Munich, contre la Belgique ou le Portugal.