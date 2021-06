La Belgique affronte le Portugal ce dimanche pour les 1/8e de final de l’Euro. Et une question revient sur toutes les lèvres, quel onze de base Roberto Martinez devrait aligner pour ce match. Toute l’équipe de Complètement Foot a aussi donné son avis, notamment sur le trio défensif aligné, mais également sur la présence ou non d’Eden Hazard dans le 11 de base.

Pascal Scimè : "Au vu de la forme du moment, Carrasco ne serait pas plus utile en débutant ?" -... La Belgique affronte le Portugal ce dimanche pour les 1/8e de final de l’Euro. Et une question revient sur toutes les lèvres, quel onze de base Roberto Martinez devrait aligner pour ce match. Toute l’équipe de Complètement Foot a aussi donné son avis, notamment sur le trio défensif aligné, mais également sur la présence ou non d’Eden Hazard dans le 11 de base.

Un trio avec Boyata, Alderweireld et Vermaelen

Clément Tainmont opte, lui, pour le trio Alderweireld, Boyata et Vermaelen : "Je prends à 100% Boyata, car il a été performant dans les deux matches de phases de groupe et il est important dans la couverture des deux autres défenseurs. Et j’opte pour un trio avec Boyata, Vermaelen et Alderweireld."

Pascal Scimè et d’accord avec notre consultant et opte pour le même trio : "Le Portugal n’attend qu’une chose, que Vertonghen soit titulaire car il n’a pas fait une grande saison. J’opte donc également pour Boyata, Vermaelen et Alderweireld. Il faudra aussi voir si Martinez va vouloir s’adapter à l’adversaire."