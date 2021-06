Ce fut difficile, mais les Diables Rouges ont réussi à battre le Danemark 1-2. Avec cette victoire, la Belgique est déjà qualifiée pour les 1/8e de finale. Toute l’équipe de Complètement Foot est donc revenue sur ce match. Pour notre consultant Nordin Jbari, ce match en un seul mot c’est "retours avec s. On a été mené et puis il y a les retours d’Eden Hazard, d’Axel Witsel et de Kevin De Bruyne. On a l’impression que le positionnement de Witsel a amené le calme. Ces trois noms ont fait mal mentalement au Danemark, il y avait moins cette fougue. On a senti qu’on faisait rentrer du costaud. Et que dire de Kevin qui fait directement la différence. Quel assist magnifique, alors que tout le monde aurait frappé au but. On est content de ces trois retours. J’espère qu’ils vont commencer au prochain match pour avoir du rythme, même si De Bruyne en a moins besoin." Pascal Scimè a lui choisi le mot renversant : "on a renversé la situation qui semblait compromise. Et puis, ces montées au jeu et les conséquences qui en découlent. C’est un scénario à la japonaise. On se souvient tous de ce match. C’était la réaction attendue. On n’a pas du tout reconnu l’équipe en première mi-temps. Je pense qu’on a aussi rendu l’adversaire extraterrestre. On a tout fait pour que le Danemark rentre dans le match. Mais quand on a montré notre personnalité, on a fait la différence."

