Mikkel Damsgaard, la surprise danoise de cet Euro 2020

Mikkel Damsgaard. Ce nom ne vous disait sans doute rien il y a quelques semaines seulement. Inconnu avant l’Euro, ce jeune joueur émerveille les amateurs de football depuis le début de la compétition. Retour sur son parcours avant la demi-finale qui oppose le Danemark à l’Angleterre.

Damsgaard était méconnu du grand public avant cet Euro. Le jeune Danois, âgé de 21 ans, est propulsé sur le devant de la scène malgré lui. Le joueur de la Sampdoria remplace Christian Eriksen suite à son arrêt cardiaque contre la Finlande. Depuis, son sélectionneur, Kasper Hjulmand, ne s’en sépare plus. Le joueur de 21 ans reste dans le onze type de la formation danoise. "C'est un super joueur" estime son sélectionneur. "Le fait qu'il puisse se lancer là-dedans et le faire sur cette scène (de l'Euro), c'est fantastique."

Positionné derrière l’attaquant ou sur l’aile gauche, le natif de Jyllinge surprend par son aisance technique et sa capacité à se placer entre les lignes. Des qualités qu’il associe à une certaine efficacité en zone offensive puisqu’il compte une passe décisive et un but en quatre matchs lors de cet euro. Pas étonnant que ces prestations suscitent l’intérêt des grosses écuries européennes.