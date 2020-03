Michel Hidalgo, l'entraîneur de la France Championne d'Europe en 1984, est décédé

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France Michel Hidalgo, vainqueur avec les Bleus de l'Euro 1984, est décédé ce jeudi à l'âge de 87 ans, a annoncé l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels français qu'il a présidé.

Malade depuis plusieurs années, Michel Hidalgo s'est éteint chez lui à Marseille, en début d'après-midi, "naturellement d'épuisement", selon sa famille contactée par la radio France Info.

En tant que sélectionneur des Bleus, à la tête desquels il est resté huit ans, il a remporté l'Euro 1984, le premier grand trophée du football français, avec comme joueur phare Michel Platini.

Né dans le nord de la France à Leffrinckoucke, Michel Hidalgo a évolué comme joueur à Monaco, Reims ou encore au Havre. Il a également exercé comme manager de l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie à la fin des années 1980 et a occupé auparavant le poste de président de l'UNFP, le syndicat des joueurs.

Mais c'est en tant que sélectionneur de la France, entre 1976 et 1984 (un record de longévité à ce poste), que cet adepte du jeu offensif a marqué l'histoire.

En 1982, il mène les Bleus à la demi-finale du Mondial, avec cette élimination aux tirs au but tristement célèbre à Séville contre l'Allemagne. Et deux ans plus tard, il place la sélection française sur le toit de l'Europe avec une victoire en finale à domicile contre l'Espagne (2-0).