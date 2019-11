Mehdi Bayat : "Nous devons être ambitieux, on a le droit de l'être !"

La Finlande est le 3e adversaire des Diables Rouges en phase finale de l'Euro 2020 de football, a décidé le tirage au sort effectué à la Romeexpo de Bucarest, Roumanie, samedi. Les surprenants finlandais complètent le groupe B avec la Russie et le Danemark. Les hommes de Roberto Martinez joueront deux matchs à Saint-Pétersbourg (contre la Russie le 13 juin et la Finlande le 22 juin) et un autre à Copenhague (contre le Danemark le 18 juin).

"On savait qu’il n’y avait pas grand chose à tirer au sort pour nous. La Finlande, c’est très bien. Nous devons être ambitieux et on a le droit de l’être. L’équipe a fait une très bonne phase de qualification. Toute l’Europe du football respecte énormément les Diables rouges, nous devons nous respecter nous-mêmes !", a expliqué Mehdi Bayat, président de l'Union belge de football, à notre micro.

"Concernant notre camp de base, nous verrons. La discussion aura lieu dès maintenant, nous n’en avons pas encore parlé. Rester à Tubize ou aller à Saint-Petersbourg, nous allons étudier les deux options. Il faut analyser l’aspect logistique et la récupération physique ou mentale. L’avantage d’être ici, c’est qu’on peut discuter avec les autres sélectionneurs afin d’envisager nos amicaux du mois de mars", a aussi avancé Mehdi Bayat.