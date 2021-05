Mathieu Valbuena : "Avec le retour de Benzema, Deschamps sera gagnant dans tous les cas"

Mathieu Valbuena , qui était à la base de la mise à l’écart de KB9 avec l’affaire de la sextape , était, ce jeudi soir, l’invité de l’émission Top of the Foot, sur RMC Sport. Par rapport au retour du joueur du Real Madrid en équipe de France, le Français ne se mouille pas : "Aujourd’hui, s’il peut apporter un plus à l’équipe de France, tant mieux. Ce sera sur le terrain que cela va se jouer. Pour moi, ce sera Didier Deschamps qui sera gagnant dans tous les cas. Si la France performe, on dira qu’il a dû s’adapter malgré un contexte difficile. Par contre, si la France échoue, on ne lui en voudra pas. Il sait qu’en attaque, il n’a aucune certitude. Donc il est très malin par rapport à ça."

Plus sélectionné depuis un moment chez les Bleus malgré de très bonnes performances, il est revenu sur la fin de sa carrière internationale : "J’aurai préféré être écarté pour des raisons sportives. L’équipe de France, c’est quelque chose de spécial et cela m’a beaucoup affecté. Quand tu as toujours été bon et que tu as représenté fièrement ton pays, c’est toujours dur d’accepter ça. Mais je l’ai fait ! Il m’a appelé, juste avant l’Euro, pour me dire que je n’étais pas pris pour des raisons sportives, pour une moins bonne saison à Lyon. Mais combien il y a eu des exemples aujourd’hui de joueurs qui ne font pas des grandes saisons, qui jouent très peu mais quand sont quand même repris. Il y a des règles pour certains et il y en a pour d’autres."

La pilule a du mal à passer pour l’ancien Marseillais.