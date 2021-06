Martinez interviewé par Philippe Albert : "Je n’ai jamais vu Eden bosser aussi dur"

Roberto Martinez : "Witsel est en avance sur ce qu’on attendait, il jouera contre le Danemark" -... Au lendemain de la victoire des Diables face à la Russie, Roberto Martinez nous a accordé un long entretien et a aussi donné des nouvelles de son groupe. Si elles sont mauvaises en ce qui concerne Timothy Castagne, le sélectionneur a en revanche donné des bonnes nouvelles concernant Axel Witsel et Kevin De Bruyne. "Witsel et De Bruyne progressent. Axel a eu une bonne session et j’espère qu’il sera impliqué dans le prochain match. Kevin De Bruyne va intégrer le groupe, demain il devrait s’entraîner avec. On devra ensuite prendre une décision pour le match contre le Danemark. Je pense que Witsel est bien en avance sur ce qu’on attendait. Il jouera contre le Danemark."

Au lendemain de la victoire des Diables face à la Russie, Roberto Martinez nous a accordé un long entretien dont les questions étaient posées par Philippe Albert et nous a aussi donné des nouvelles de son groupe lors de la conférence de presse après. Si elles sont mauvaises en ce qui concerne Timothy Castagne, le sélectionneur a en revanche donné des bonnes nouvelles concernant Axel Witsel et Kevin De Bruyne. "Witsel et De Bruyne progressent. Axel a eu une bonne session et j’espère qu’il sera impliqué dans le prochain match. Kevin De Bruyne va intégrer le groupe, demain il devrait s’entraîner avec. On devra ensuite prendre une décision pour le match contre le Danemark. Je pense que Witsel est bien en avance sur ce qu’on attendait. Il jouera contre le Danemark."

Hazard va recevoir plus de minutes

Si Witsel devrait donc gratter du temps de jeu, l’autre bonne nouvelle, c’est qu’Eden Hazard devrait lui aussi augmenter son temps sur la pelouse lors des deux prochains matches : "Avant, Eden ne pensait qu’à la douleur. Et hier, il a joué intuitivement et a créé des situations pour l’équipe. Il faudra voir quand il sera apte à jouer 90 minutes, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il va recevoir plus de temps de jeu lors des deux prochains matches. Il donne son maximum et je n’ai jamais vu Eden bosser aussi dur en dehors des matches et ça paye."

"Castagne officiellement out, Vertonghen on verra au jour le jour"

Concernant la blessure de Castagne, Roberto Martinez confirme bel et bien qu’il est out pour le reste de la compétition : "Il est officiellement out pour le reste du tournoi. Il ira voir un spécialiste mardi afin de voir s’il faut opérer ou pas. Les images sont claires, il y a plusieurs fractures, preuve de la violence du contact. Mais cela prendra minimum 6 semaines pour se rétablir. Il a déjà été libéré et il a eu une nuit difficile. Mais on ne sait jamais, si nous allons en finale, il pourra certainement venir. Mais à savoir s’il pourra être sur le terrain, j’en doute", a souri Martinez. "D’un point de vue médical, il a besoin de plus que quatre semaines. Mais depuis le cas d’Axel Witsel, qui ne devait jamais être ici après sa blessure, je n’exclus pas les miracles médicaux." Par contre, en ce qui concerne Jan Vertonghen, le sélectionneur s’est montré plutôt optimiste : "Jan, c’est différent, on verra au jour le jour. Ça devrait aller pour la Finlande, mais on ne sait pas encore ce qu’il en sera pour le match contre le Danemark. On travaille au jour le jour pour qu’il soit prêt."

Martinez sur la défense : "On a confiance en tous les défenseurs"

Contre la Russie, le sélectionneur a innové. Thomas Meunier n’a pas commencé la partie. Et avec la blessure de Timothy, c’est Thomas Meunier qui est monté au jeu. "Thomas a toujours performé avec nous. Il sort d’une saison difficile avec Dortmund. Mais il faut toujours analyser ce qu’on voit et pour moi Timothy devait jouer. Mais Thomas a eu une superbe mentalité. Il a montré que l’équipe pouvait compter sur lui." Et puis, le sélectionneur est aussi revenu sur la prestation de Dedryck Boyata et sur ses défenseurs : "Je ne pense pas que la forme d’une défense ne dépend que d’un joueur. Cela dépend du type d’attaquant que l’adversaire a. Et après, du type de relation que vous avez dans le groupe. Et Boyata était le joueur parfait pour défendre sur Dzyuba. Il a joué parfaitement et il a joué comme deux et été influent dans le résultat. Mais dans le futur, ce sera différent. On a confiance en tous les défenseurs. Le plus important, c’est d’être toujours prêts quand on fait appel à vous."

Difficile pour nous de suivre les nouvelles d’Eriksen

Au-delà de toutes ces nouvelles, Roberto Martinez est aussi revenu sur le match d’hier et le malaise cardiaque d’Eriksen : "C’était difficile, surtout avec le timing, car des joueurs étaient devant le match quand c’est passé. On a fait notre réunion d’équipe après l’incident. Il y avait beaucoup d’émotions, des larmes car on a des joueurs qui sont proches du joueur. Et le foot passe en seconde position par rapport à ça. Et c’était difficile, car on n’avait pas de bonnes nouvelles en allant au stade. Quand la bonne nouvelle est sortie, on était très soulagé. C’était très dur pour plusieurs joueurs dont Romelu Lukaku, mais il voulait marquer pour lui." "En ce qui concerne la rencontre face à la Russie, je suis satisfait. On a joué devant plus de 30 000 spectateurs et on a bien géré le match. Après, nous avons encore beaucoup de choses à améliorer. Il y avait beaucoup de positif mais je pense qu’il y a plus de choses à améliorer que de choses à se satisfaire", ajoute le sélectionneur.

Lukaku : "Je connais Lukaku depuis très longtemps, j’ai donc vu son évolution jusqu’à aujourd’hui"

Enfin, Roberto Martinez en a aussi profité pour parler de Romelu Lukaku, double buteur hier soir : "C'est un leader et il est dans le meilleur moment de sa carrière et ce qu'on a vu hier, c'est le prolongement depuis des mois. Il est au top de sa forme. Il savoure le fait d'avoir remporté la Série A, on sait que c'est un grand buteur et on le voit depuis des années. Il a beaucoup travaillé et maintenant, on voit qu'il a améliorer pas mal d'aspects dans son jeu. Les performances de Romelu sont vraiment un exemple."

Enfin, Roberto Martinez a évoqué le match de jeudi contre le Danemark. Un match qui sera spécial : "Pour le match contre le Danemark, j'espère qu'Eriksen ira mieux et que l'on pourra célébrer un incroyable équipier et ce qu'il a fait pour le foot. Il va nous manquer. Après ça, on attend forcément une réaction du Danemark. Ce sera complètement différent et ils seront devant leurs fans. Ils sont en formes. Je m'attends à un match difficile, mais c'est quelque chose dont on a besoin dans ce tournoi. On doit grandir, on doit devenir meilleur et un match comme ça, ça va être essentiel."