Markku Kanerva : "L’objectif de l’équipe, c’est que l’on puisse être fier de nous à l’issue du tournoi"

L’un des petits poucet de cet Euro, la Finlande participe pour la première fois à l’Euro. L’occasion de donner la parole à leur entraîneur, Markku Kanerva. Un coach heureux de participer pour la première fois à un grand tournoi.

"Nous sommes impatients d’affronter le Danemark dans notre premier match. Avec un peu de chance, on pourrait entrer dans l’histoire dès notre première rencontre", commence par expliquer le sélectionneur.

Et d’ajouter sur le report de cet Euro qui a finalement été bénéfique pour son équipe : "Avec le report de la compétition, on a pu continuer à développer notre jeu. On a aussi pu jouer d’autres matches importants afin de recueillir des informations sur nous, mais aussi sur nos joueurs. Nous avons intégré quatre joueurs qui n’étaient pas avec nous lors des qualifications."

Si la Finlande est déjà contente d'être présente à l'Euro, Kanerva y voit aussi une belle opportunité pour son équipe.

"Nous avons tellement à gagner dans ce tournoi. Nos attentes n’ont fait que croître et chaque match est synonyme de pression. Mais je fais confiance à l’équipe pour être suffisamment forte mentalement pour résister à la pression. Le plus important est de prendre match par match car il ne sert à rien de déjà parler de qualification. Pour l’instant, on doit préparer au mieux notre rencontre face au Danemark. Ce n’est qu’après qu’il faudra évaluer la situation. Et l’objectif de l’équipe, c’est que l’on puisse être fier de nous à l’issue du tournoi. Fier d’avoir fait de notre mieux et rendre notre pays fier de nous et de nos performances."

Fier, le sélectionneur l'est déjà. Il pourra l'être un peu plus ce samedi sous le coup de 18h, lorsque son équipe débutera la compétition : "L’Euro, c’est un voyage qui a commencé bien avant 2017, lorsque j’ai accepté le poste d’entraîneur. Cela a toujours été un rêve de participer à un tournoi majeur et c’est maintenant une réalité."