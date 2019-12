Marco Simone : "Il ne manque rien à l'équipe de Belgique pour gagner l'Euro"

Ce dimanche, David Houdret, Pascal Scimè et Cédric Fauré ont accueilli un invité exceptionnel dans Complètement Foot : Marco Simone. L’ex-international italien s’est confié sur les chances de la Belgique à l’Euro 2020, la situation de son Milan AC, le cas Karim Benzema en Equipe de France, ou encore le PSG.

Marco Simone sur le niveau du championnat belge : " Le championnat belge s’est amélioré depuis 15 ans. Le niveau des équipes et des joueurs a vraiment augmenté. C’est un championnat que je suis beaucoup. Déjà à mon époque, il y avait des grands clubs comme Anderlecht ou le Standard. […] C’est vrai que je pourrais peut-être être sollicité par un club en Belgique et c’est quelque chose qui me plairait. L’équipe nationale et tout le football en Belgique sont très intéressants. En Italie, on recommence à avoir une équipe nationale digne, mais sur ces dix dernières années, vous avez dépassé l’Italie. "

Et de continuer sur les chances pour les Diables de gagner l’Euro : " La Belgique fait partie des quatre ou six équipes nationales qui peuvent gagner l’Euro. Aujourd’hui, on ne peut pas considérer la Belgique comme un outsider. C’est une équipe qui peut aller tranquillement jusqu’au bout et gagner. Aujourd’hui, il ne manque rien à cette équipe de Belgique. C’est comme lorsque la France a gagné la Coupe du Monde. Ils ont mérité de gagner pour la qualité des joueurs mais pas forcément pour le jeu. […] En fait, il faut que tous les ingrédients arrivent ensemble au bon moment. Les Belges ont progressé tout au long de leur parcours. Au début, il y avait beaucoup de jeunes talents. Aujourd’hui, ils ont tous un parcours et une maturité suffisante pour aller gagner. Après, il faut toujours un peu de chance au bon moment. "

Et si Marco Simone était à la tête de l’Equipe de France, reprendrait-il Benzema ? " Personnellement, je reprends les joueurs les plus forts. Je dis toujours qu’il n’y a pas de " joueurs stupides ", seulement des " entraîneurs stupides ". On pense souvent avoir inventé des systèmes de jeux mais on oublie que les joueurs sont la chose la plus importante. Bien sûr le rôle de l’entraîneur est d’avoir de bonnes relations avec tout le monde et un bon management, mais il ne faut pas oublier que ce sont les joueurs qui font la chance ou la malchance d’un entraîneur. Benzema est un grand joueur et je ne peux pas imaginer ne pas le reprendre dans mon groupe ".

L’ex international italien analyse aussi la situation de son Milan AC : " Le club est arrivé dans cette situation parce qu’il y a eu un passage trop net entre la grande époque et la nouvelle génération. Il n’y a pas eu de continuité dans la gestion et dans la philosophie du club. Après, on en revient toujours au même problème car pour être compétitif comme Manchester, Chelsea ou Madrid, il faut avoir le budget. Maintenant, il faudrait soit qu’une grande famille italienne reprenne le club comme à la Juventus, soit qu’il y ait des investisseurs comme des Qataris, sinon Milan ne pourra pas redevenir compétitif. Les grands joueurs veulent gagner la Champions League et ils quittent donc le club. "

Et de conclure sur la possibilité pour le Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des Champions : " Le PSG va se retrouver avec les huit équipes les plus fortes d’Europe. Ils ont tous les moyens de la gagner. Chaque année, on entend que c’est un échec pour Paris mais ce n’est pas la vérité. La concurrence est tellement haute que c’est impossible. Quand tu joues contre Madrid, Manchester, Chelsea… C’est difficile. Paris a les moyens de gagner la Ligue des Champions parce qu’ils ont une équipe extraordinaire. Mais elle va se confronter avec d’autres équipes extraordinaires. Tout comme pour la Belgique, il leur faudra une part de chance… "