Pour accéder aux demi-finales, il faut d’abord parvenir à s’extirper du groupe de la mort avec la France, le Portugal et dans une moindre mesure la Hongrie. Le portier de 35 ans est conscient de la difficulté à laquelle l’Allemagne fait face : "Les Portugais sont les champions d’Europe en titre et ils ont une très bonne équipe. Nous connaissons tous les joueurs. Peut-être que cela nous permet de nous préparer plus facilement. Je m’attends à ce que ce soit un match serré mais nous sommes vraiment heureux de jouer contre cette équipe. Ils ont de grands noms, bien sûr et, en tant que gardien de but, je m’attends à avoir du travail".

Parmi ces grands noms, un certain… Cristiano Ronaldo, qui pourrait battre le record de Michel Platini et ses 9 buts marqués à l’Euro. "Nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois dans le passé. Cristiano est un joueur capable de tout. Il fait ce qu’il veut sur le terrain. La question pour nous est : comment pouvons-nous avoir une emprise sur lui et son équipe ?" Et le joueur aux 100 sélections semble avoir la réponse à cette question : "Nous avons réussi dans le passé, mais je pense que c’est un joueur de classe mondiale. En tant que gardien de but, vous devez vous concentrer sur de nombreux éléments donc je ne me concentre pas seulement sur un aspect de son jeu mais sur Cristiano Ronaldo dans son ensemble, tout en gardant un œil sur l’équipe portugaise. Ce sera ma préparation".

Afin de contenir les attaques des Ronaldo, Griezmann ou encore Mbappé, les Allemands vont devoir rectifier les problèmes défensifs qu’ils traînent depuis deux ans : "En tant que gardien de but, il est important de donner des instructions aux coéquipiers parce qu’on peut parler à chaque joueur, des défenseurs aux attaquants. Vous pouvez donner aux défenseurs quelques conseils de positionnement, je peux aussi les soutenir. C’est le plus important pour moi. J’essaie toujours de parler au plus grand nombre de mes coéquipiers".

Double demi-finaliste en 2012 et 2016, Manuel Neuer croit aux chances de l’Allemagne, qui évoluera à domicile pour le choc face à la France : "C’est le rêve de tout joueur allemand de jouer un tournoi devant ses propres fans à domicile. Nous avons beaucoup de joueurs du Bayern Münich dans notre équipe ce qui en fait encore plus un match à domicile. Je pense que c’est quelque chose de vraiment spécial".