Les tickets pour les matches des Diables déjà en vente mais uniquement pour les supporters officiels qui ont un bon ranking

Ce 4 décembre est un grand jour pour les supporters qui comptent suivre les Diables à L’Euro 2020. La vente en ligne des tickets pour le premier tour a débuté. Mais pas pour tout le monde. Seuls 2000 privilégiés ont pu se connecter le premier jour. Et oui, il n’y a pas que les équipes nationales qui possèdent un ranking. Leurs supporters aussi.

C’est un peu comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais supporters. Enfin les plus fidèles et les moins fidèles. Et la fidélité rapporte des points qui permettent de dresser un classement. Pierre, membre du fan Club 'Terdelt Red Devils à Schaerbeek’est 146ième au ranking belge. Il nous explique comment on engrange : "A chaque match à domicile on reçoit un point. Et quand le stade n’est pas complet on reçoit un point et demi. Pour les matches en déplacement on reçoit d’office un point. Enfin on reçoit aussi un demi-point pour les matches des Red Flames et des Espoirs."

La fidélité (au sens large) est donc récompensée