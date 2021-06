Les plus grosses surprises de l’histoire de l’Euro : la défaite des Diables face au Pays de Galles dans le top 3

Le football nous réserve toujours des surprises. A trois jours du début de l’Euro 2020, la société Gracenote a mis en avant les plus grosses surprises de l’histoire des championnats d’Europe de football. La Belgique figure dans le top 10 à deux reprises… en espérant ne pas apparaître une fois de plus dans ce classement dans un peu plus d’un mois.

Les Diables Rouges détestent les surprises

Belgique - Pays de Galles : Le Match en intégralité - Euro 2016 - Quart de Finale - 06/04/2020 Déception immense pour les Diables Rouges qui disent adieu à leurs rêves de gloire dans cet Euro 2016. La Belgique succombe 3-1 en quart de finale face à sa bête noire galloise. La rencontre avait pourtant commencé de la meilleure des manières avec un superbe but de Nainggolan (13’). Ashley Williams avait ensuite mis en évidence la fébrilité de la défense belge en égalisant (30’) avant que Robson-Kanu (54') et Vokes (85') ne complètent le festival gallois en profitant des larges brèches dans l’arrière-garde noir-jaune-rouge.

L’étude, basée sur une méthode de ranking développée en 2002, nous apprend donc que la Belgique est une habituée des (mauvaises) surprises. A la quatrième position du classement des upsets : la défaite des Diables face à la Turquie à l’Euro 2000. Les Turcs n’avaient, selon les données, que 19.7% de chance de l’emporter face aux Belges. Et pourtant… l’équipe coachée par Robert Waseige à l’époque devient la première nation organisatrice d’un Euro à ne pas passer la phase de groupes du tournoi en s’inclinant 0-2 face à la Turquie. Hakan Sukur, auteur des deux buts de la rencontre, fait encore cauchemarder de nombreux Belges. Les Belges font encore mieux (ou pire) puisqu’ils arrivent également en troisième position du classement des plus gros upsets avec leur défaite face au Pays de Galles à l’Euro 2016 (1-3). Souvenez-vous (ou pas, comme vous préférez)... Nous sommes le 1er juillet. Les Diables arrivent en quarts de finale après avoir étrillé la Hongrie (4-0) au tour précédent. Radja Nainggolan ouvre le score d’une magnifique frappe et met la Belgique sur de bons rails. Rien ne semble pouvoir arrêter la Belgique jusqu’à ce que les Gallois marquent un, puis deux et même un troisième but face à des Diables impuissants. Selon l’étude, les Dragons n’avaient que 19.6% de franchir l’ogre belge mais il n’y a pas que les statistiques qui comptent dans le football.

L’Euro 2016 a été fatal pour de nombreux favoris

Toujours selon l’étude, l’Euro 2016 s’est avéré comme le championnat d’Europe le plus difficile à prédire, 29% des rencontres ayant été remportées par les outsiders. En effet, la Belgique n’a pas été la seule grande nation à se casser les dents. La défaite des Three Lions en huitièmes de finale face à l’Islande (1-2) est d’ailleurs la plus grande surprise de l’histoire de la compétition (17.4%). La victoire du Portugal contre l’organisateur français en finale (0-1) était aussi inattendue (28.9%) et se classe à la 3e position des upsets survenus en finale derrière la victoire 2-0 du Danemark face à l’Allemagne en 1992 (25.2%) et le sacre grec en 2004 face au Portugal (24.5%).

Le top 10 des plus grandes surprises de l’Euro :

Probabilité Match Compétition Phase 17.4% Angleterre 1-2 Islande Euro 2016 1/8 19.1% France 0-1 Grèce Euro 2004 1/4 19.6% Belgique 1-3 Pays de Galles Euro 2016 1/4 19.7% Belgique 0-2 Turquie Euro 2000 Groupe 19.9% Pays-Bas 0-1 Danemark Euro 2012 Groupe 21.2% CEI* 0-3 Ecosse Euro 1992 Groupe 21.3% Ukraine 0-2 Irlande du Nord Euro 2016 Groupe 21.4% Portugal 1-2 Grèce Euro 2004 Groupe 21.7% Allemagne de l’ouest 0-1 Espagne Euro 1984 Groupe 21.9% Angleterre 0-1 Yougoslavie Euro 1968 1/2 * Communauté des Etats indépendants, qui a remplacé l’équipe de l’Union soviétique en 1992.