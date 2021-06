Les Diables Rouges à l’Euro 2016 : d’une leçon italienne à une claque galloise, un goût d’inachevé

Sortis premiers de leur groupe de qualification et premiers "Européens" au classement FIFA, les Diables rouges entament l’Euro 2016 avec de grandes ambitions. La défaite à Cardiff, seul accro dans le bilan belge, est déjà oubliée. Elle s’avérera être un bien triste présage d’une nuit lilloise cauchemardesque.

La leçon tactique de Conte

L’entrée en lice à tout du test grandeur nature pour Marc Wilmots et ses hommes. L’affrontement avec l’Italie tourne à la leçon. Maître tacticien, Antonio Conte prend les Diables au piège dans sa toile. Après avoir fait le gros dos, la Squadra pique là où ça fait mal. Une longue ouverture de Bonucci isole Giaccherini dans le dos de la défense. Courtois ne peut colmater la brèche. La Belgique doit courir derrière le score, les Italiens peuvent attendre. Ils résistent à la pression "au métier". Le but de Pellè, tombé dans les arrêts de jeu, relève de l’anecdote. La défaite belge était déjà consommée.



Belgique – Italie (0-2), 13 juin 2016

Euro 2016

OL Stadium, Lyon

Affluence : 55.408



Buts : Giaccherini (32e), Pellè (90e+2)



Belgique : Courtois, Ciman (Carrasco, 76'), Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Nainggolan (Mertens, 62'), Witsel, De Bruyne, Fellaini, Hazard, Lukaku (Origi, 73')

Sélectionneur : Marc Wilmots



Italie : Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Candreva, Parolo, De Rossi (Thiago Motta, 78'), Giaccherini, Darmian (De Sciglio 58'), Pellè, Eder (Immobile, 75')

Sélectionneur : Antonio Conte

Une balade irlandaise pour se relancer

Sonnés par ce revers inattendu et un peu inquiétant dans le contenu (rappelez-vous les critiques de Courtois), les Belges se remobilisent avant d’affronter l’Irlande à Bordeaux. Après une mi-temps à pilonner le mur vert, les Diables trouvent la faille via Lukaku. Une fois devant, tout est plus simple, Witsel rassure tout le monde d’une tête piquée. Big Rom signe ensuite le premier doublé d’un joueur belge à l’Euro. La Belgique est à nouveau sur les rails.



Belgique – Irlande (3-0), 18 juin 2016

Euro 2016

Matmut Atlantique, Bordeaux

Affluence : 39.493



Buts : Lukaku (48e et 70e), Witsel (61e)



Belgique : Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Dembélé (Nainggolan, 57'), Witsel, Carrasco (Mertens, 64'), De Bruyne, Hazard, Lukaku (Benteke, 83')

Sélectionneur : Marc Wilmots



Irlande : Randolph, Coleman, O’Shea, Clark, Ward, Hendrick, Whelan, McCarthy (McLean, 62'), Brady, Hoolahan (McGeady, 71'), Long (Kean, 79')

Sélectionneur : Martin O’Neill

La qualification assurée face à la Suède de Zlatan

Un point et zéro tir cadré en deux rencontres, la Suède est grippée depuis le début de tournoi. Mais elle peut toujours dribbler les Diables pour la 2e place. Les Belges doivent gagner pour assurer leur place en 1/8es. Plus les minutes avancent, plus la tension monte à Nice. Le match peut basculer des deux côtés. Le Ninja Nainggolan se charge d’asséner le K.O. d’une frappe sèche et imparable. On joue la 86e minute. Il était temps.



Suède – Belgique (0-1), le 22 juin 2016

Euro 2016

Allianz Riviera, Nice

Affluence : 34.011



But : Nainggolan (84e)



Belgique : Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Nainggolan, Witsel, Carrasco, De Bruyne, Hazard (Origi, 90'+3), Lukaku (Benteke, 87')

Sélectionneur : Marc Wilmots



Suède : Isaksson, Lindelöf, Berg, Granqvist, M. Olsson, S. Larsson, Ekdal, Källström, Forsberg, Berg, Ibrahimovic

Sélectionneur : Erik Hamrén

La masterclass hongroise d’Eden Hazard

Deuxième de son groupe, la Belgique bascule dans la bonne partie de tableau. Il y a bien le Portugal et la Croatie (qui sont opposés en 1/8es), mais de l’autre côté, l’Italie croise l’Espagne avant de potentiellement défier, l’Allemagne, la France ou l’Angleterre. La défaite contre la Squadra a finalement peut-être été un mal pour un bien. Mais avant de voir plus loin, il faut se défaire de la Hongrie. Quatre occasions et un but d’Alderweireld animent un premier quart de feu. Le verrou a sauté, les espaces sont ouverts. Eden Hazard se régale. Les Hongrois sont dépassés. Passeur pour Batshuayi, le N. 10 des Diables actionne le mode maestro et fait 3-0. Carrasco ponctue le récital noir-jaune-rouge.



Hongrie – Belgique (0-4), le 26 juin 2016

Euro 2016

Stadium, Toulouse

Affluence : 28.921



Buts : Alderweireld (10e), Batshuayi (78e), Hazard (80e), Carrasco (90e+1)



Belgique : Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Nainggolan, Witsel, Mertens (Carrasco, 70'), De Bruyne, Hazard (Fellaini, 81'), Lukaku (Batshuayi, 76')

Sélectionneur : Marc Wilmots



Hongrie : Kiraly, Lang, Guzmics, Juhasz (Böde, 79'), Kadar, Lovrencsics, Nagy, Gera (Elek, 46'), Dzsudzsak, Pinter (Nikolic 75'), Szalai

Sélectionneur : Bernd Storck

Un éclat du "Ninja" puis la morsure du Dragon

Le grand ciel bleu qui flotte au-dessus des Diables s’obscurcit. Vermaelen est suspendu, Vertonghen blessé. Wilmots, déjà privé de Kompany avant le tournoi, doit remodeler sa défense. Denayer et Jordan Lukaku sont désignés pour pallier ces absences. L’entame belge a tout pour rassurer. Une triple occasion et un nouveau coup d’éclat signé Nainggolan (0-1). Lille, c’est presque déjà la Belgique. Tout va bien. Et puis, le trou noir, le cauchemar. Les Diables perdent le fil. La belle histoire s’enraye. La demi-finale s’envole. Le dragon gallois, bête noire des Belges, mord par trois fois et lacère le rêve de toute une nation.



Pays de Galles – Belgique (3-1), le 1er juillet 2016

Euro 2016

Stade Pierre Mauroy, Lille

Affluence : 45.936



Buts gallois : Williams (31e), Robson-Kanu (55e), Vokes (86e)

But belge : Nainggolan (13e)



Pays de Galles : Hennessey, Chester, A. Williams, Davies, Taylor, Allen, Ledley (King, 78'), Ramsey (Collins, 90'), Gunter, Robson-Kanu (Vokes, 80'), Bale



Belgique : Courtois, Meunier, Alderweireld, Denayer, J. Lukaku (Mertens, 75'), Nainggolan, Witsel, Carrasco (Fellaini, 46'), De Bruyne, Hazard, Lukaku (Batshuayi, 83')

Sélectionneur : Marc Wilmots



