Les chiffres fous et les anecdotes improbables de l'Euro : de 1992 à 2016

Vous avez décidé de briller auprès de votre famille, vos amis et même de vos collègues autour d’un café ou d’un bon repas ? Alors ce qui suit va vous intéresser et peut-être même vous amuser. Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’une énième explication du "4-4-2 losange" ou des bienfaits de la "défense en zone". Non. On vous propose de découvrir l’Euro de foot de 1960 à nos jours à travers des chiffres, des anecdotes et autres curiosités des plus sérieuses ou plus loufoques. Parce que l’insignifiant ou l’anecdotique fait aussi partie de la grande histoire du foot. Bonne lecture. ►►► À lire aussi : Les chiffres fous et les anecdotes improbables de l'Euro : de 1960 à 1988

1992 : Cendrillon est danoise

Contrairement à son frère Michael, Brian Laudrup dispute et remporte l'Euro © PATRICK HERTZOG - AFP L’Allemagne dispute son 1er tournoi en tant que nation réunifiée. Au sein de l’équipe, trois anciens internationaux d’Allemagne de l’Est : Thomas Doll, Matthias Sammer et Andreas Thom. L’URSS n’existant plus, l’équipe s’aligne sous la bannière des Etats indépendants et choisit comme hymne la 9e symphonie de Beethoven. Braquage à la danoise. Repêché suite à l’exclusion de la Yougoslavie, le Danemark va écrire une des plus belles pages du football européen en remportant l’Euro à la surprise générale. Pour composer son équipe, le sélectionneur a dû rappeler 7 joueurs partis en vacances mais pas sa star Michael Laudrup. Les deux hommes sont en froid et le meneur de jeu du Barça refuse sa sélection. Question de feeling. Gary Lineker ne marquera pas un seul but et terminera sa carrière internationale sur un flop. Elimination précoce pour l’Angleterre et l’attaquant qui reste bloqué à 48 buts en sélection à une seule réalisa de la légende Sir Bobby Charlton. Gary se refera en devenant le présentateur préféré outre Manche.

Finale : Danemark - Allemagne : 2-0 - Euro 1992 - 26/06/1992 Victoire des Danois sur le score de 2-0 via Jensen et Vilfort.

1996 : Le but en or

Oliver Bierhoff , un but qui vaut de l'or © BORIS HORVAT - AFP Pour la première fois, 16 équipes disputent la phase finale. Edgar Davids se dispute avec son sélectionneur Guus Hiddink et rentre chez lui. 5 des 7 matches à élimination directe vont aux prolongations. "Achtung ! Pour vous les Fritz, l’Euro est fini" titre le Daily Mirror avant la demi-finale Angleterre – Allemagne. Une finale que l’Allemagne disputera sans 9 joueurs indisponibles pour raisons diverses. L’UEFA permettra même aux finalistes d’appeler deux joueurs supplémentaires. En finale, le remplaçant Oliver Bierhoff offre le titre à la Mannschaft grâce au 1er but en or de l’histoire. Bierhoff devient aussi le 3e joueur (après Müller et Hrubesch) à inscrire un doublé en finale.

2000 : Deux hôtes sinon rien

J'ai rien fait ref' © MICHELE LIMINA - BELGAIMAGE Pour la première fois, deux pays (La Belgique et les Pays-Bas) organisent le tournoi. 44 secondes, c’est le temps qu’a passé Mateja Kezman sur le terrain contre la Norvège. Monté au jeu à la 87e, l’attaquant yougoslave se fait exclure aussitôt suite à un tacle appuyé. L’Angleterre bat l’Allemagne en match officiel pour la 1re fois depuis 34 ans. Six ans avant Zinedine Zidane, Gheorghe Hagi invente la sortie par la petite porte en sélection. Contre l’Italie, le Maradona des Carpates voit rouge pour son dernier match international. Le Slovène Srecko Katanec est le plus jeune sélectionneur à débuter un Euro : 36 ans et 333 jours. Et la finale, vous vous en souvenez ? Ah oui, Bernard Lama devient le gardien (bien que réserviste) le plus âgé à remporter l’Euro à 37 ans et 86 jours.

2004 : le triomphe grecque et la tragédie portugaise

La bande à Otto sur le toit d'Europe © OLIVER BERG - BELGAIMAGE La stat folle : 57 tirs dont 21 cadrés. Pays-Bas – République tchèque est une rencontre grandiose et spectaculaire que les coéquipiers de Barros finiront par remporter 3-2. Le Russe Dmitri Krichenko inscrit le but le plus rapide de l’Euro après 1 minute et 8 secondes. Menaces de mort. Quel crime a commis l’arbitre Urs Meier ? Aucun si ce n’est d’avoir refusé un but à l’Anglais Sol Campbell. Harcelé, l’arbitre trouvera même un drapeau anglais planté dans son jardin. Pour la première fois, aucun pays ayant remporté une Coupe du monde ne figure dans le dernier carré. La Grèce remporte le titre à la surprise générale avec en son sein un joueur actionnaire. Devenu dirigeant de l’AEK Athènes 15 jours avant le début de l’Euro, Demis Nikolaïdis mène une politique d’austérité salariale. Il se brouille avec plusieurs joueurs qu’il retrouve en sélection… Ce qui n’empêche pas la bande à Otto d’être sacrée championne d’Europe. Le Portugal devient le premier pays organisateur à disputer une finale et à… La perdre. La France connaîtra un sort identique en 2016.

2008 : La demande en mariage

Un buteur âgé, moi ? Ivica Vastic © ROLAND SCHLAGER - BELGAIMAGE L’Espagne remporte un trophée 44 ans après. 1er tournoi où aucun des deux pays organisateurs n’a franchi les groupes. Cas de figure qui s’est reproduit en 2012. L’UEFA autorise les écrans géants dans les stades avec diffusion des ralentis et même des phases litigieuses. Ce qui va provoquer pas mal de polémiques. Question de timing. Chelsea officialise la venue de Luis Felipe Scolari quelques minutes seulement après la qualification pour les 1/4 de finale, la Seleçao ne s’en remettra pas. A 38 ans, 8 mois et 14 jours, Ivica Vastic devient le plus vieux buteur du championnat d’Europe. La France est éliminée et le sélectionneur Raymond Domenech demande sa compagne en mariage en direct à la télévision. Le sens des priorités.

2012 : Et de 3 pour l’Armada espagnole

10 images Xavi en pleine action © ALAIN GROSCLAUDE - AFP Super Mario Balotelli © GABRIEL BOUYS - AFP

L’Espagne devient le premier pays à remporter trois tournois majeurs d’affilée (Euro 2008, Mondial 2010, Euro 2012) grâce à un jeu séduisant. Fernando Torres est le seul joueur à avoir marqué dans deux finales. 136 passes réalisées par Xavi contre l’Irlande (dont 127 réussies). Un record depuis 1980 ! L’Eire justement où Giovanni Trapattoni est le sélectionneur le plus âgé, 73 ans, à prendre part à l’Euro. Le ciel est tombé sur leur tête. Après quatre minutes de jeu, Monsieur Kuipers interrompt Ukraine – France à cause de la violence des orages qui s’abattent sur Donetsk. La partie reprendra une heure plus tard. Super Mario. On garde tous en mémoire, le but de Balotelli contre l’Allemagne en demi. Frappe lointaine, maillot enlevé et pectoraux gonflés sans aucun sourire. "Why always him ?" Et la Mannschafft qui n’a toujours pas battu la Squadra en match officiel.

2016 : Eder et contre tous

10 images Eder refroidit un stade de France en ébullition © MIGUEL MEDINA - AFP Gabor Kiraly, le père des pijamasks © REMY GABALDA - AFP

Depuis le passage à 16 équipes, le Portugal est le seul pays à avoir franchi la phase de poules. En 2016, il fait mieux puisqu’il remporte le tournoi. 44. Présente en 1964 et 1972, la Hongrie fait son retour en phase finale après quarante-quatre ans d’attente. Un record. 40 ans et 86 jours. Gábor Király devient le joueur le plus âgé à disputer une phase finale de l’Euro. Le gardien au pyjama quittera la compétition après une défaite en 8es de finale face à la Belgique (0-4). Ils sont cinq à participer pour la 1re fois à une phase finale : Albanie, Irlande du Nord, Islande, pays de Galles, Slovaquie. Robert Lewandoski possède le record de buts marqués, 13, pour une phase finale. 320.000 euros. Le prix d’un spot publicitaire de 30 secondes sur M6 lors de la prolongation de la finale entre la France et le Portugal. Une finale que Cristiano Ronaldo (blessé) ne terminera pas. Qu’importe, le Portugais devient le joueur à avoir disputé le plus de matches lors d’un Euro. 21 au total. Un chiffre qu’il devrait améliorer en 2020. 18 ans et 328 jours. Renato Sanches est devenu le plus jeune joueur à disputer une finale de l’EURO, détrônant Ronaldo qui avait 19 ans et 150 jours en 2004.