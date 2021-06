Les chiffres fous et les anecdotes improbables de l'Euro : de 1960 à 1988

Vous avez décidé de briller auprès de votre famille, vos amis et même de vos collègues autour d’un café ou d’un bon repas ? Alors ce qui suit va vous intéresser et peut-être même vous amuser. Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’une énième explication du "4-4-2 losange" ou des bienfaits de la "défense en zone". Non. On vous propose de découvrir l’Euro de foot de 1960 à nos jours à travers des chiffres, des anecdotes et autres curiosités des plus sérieuses ou plus loufoques. Parce que l’insignifiant ou l’anecdotique fait aussi partie de la grande histoire du foot. Bonne lecture. ►►► À lire aussi : Les chiffres fous et les anecdotes improbables de l'Euro : de 1992 à 2016

1960 : l’Euro à… 4

L’idée d’organiser un Championnat d’Europe est imaginée en 1927 (!) par Henri Delaunay, l’alors secrétaire général de la FFF (Fédération française de football). La Coupe d’Europe des Nations voit donc le jour plus de trente ans plus tard. 17 pays prennent part aux qualifications mais seulement 4 (France, Tchécoslovaquie, URSS et Yougoslavie) disputent la phase finale en France. Avec 9 buts, France – Yougoslavie (4-5) devient le match le plus prolifique de toutes les phases finales. Les horaires des rencontres sont inhabituels pour l’époque. La finale débute à 21h30 et finira aux alentours de minuit, l’Union soviétique s’impose après prolongations face à la Yougoslavie. Le titre de meilleur buteur a été remporté par… Cinq joueurs. Deux Soviétiques, deux Yougoslaves et un Français avec 2 buts chacun ! Enfin, le trophée baptisé "Trophée Henri Delaunay" a été réalisé par la maison parisienne Arthus- Bertrand. Cette coupe en argent pèse 8 kilos et mesure 50 cm. Elle a coûté 20.251 francs à l’époque (soit 3087,25 euros), ce qui était déjà élevé. Aujourd’hui, sa valeur est estimée à plus de 20.000 euros !

1964 : Un assist ignoré pendant 44 ans

De 17, les participants à la phase de qualification sont désormais 29 mais pour la phase finale en Espagne, il n’en reste que 4 (Espagne, Danemark, URSS, Hongrie). Le buteur espagnol Luis Suarez entre dans l’histoire. Il devient le premier joueur à remporter la Coupe des Clubs Champions (avec l’Inter) et la Coupe d''Europe des Nations la même année. Passeur décisif pour en finale, Jesus Maria Pereda n’a pas été crédité de cet assist en l’absence d’images adéquates. Ce n’est qu’en 2008 que le journal "La Vanguardia" révélera l’injustice. Tout est bien qui finit bien. Un événement cocasse viendra enrichir la demi-finale opposant l’URSS au Danemark au Camp Nou. Seul un musicien dans toute la ville possédait la partition de l’hymne soviétique. Ce petit chanceux a du la recopier à la main pour les cinquante membres de la fanfare et ainsi éviter un incident diplomatique.

1968 : Une demi-finale à pile ou face

Ferruccio Valcareggi et Gianni Rivera. Le coach et le magicien des Azzurri © ANSA - BELGAIMAGE La Coupe d’Europe des Nations change de nom et s’appelle désormais "Championnat d’Europe de football". Une modification approuvée lors du congrès de l’UEFA de 1966. Le nom du tournoi n’a plus changé depuis. La demi-finale Italie – URSS se termine par un nul 0-0 après prolongations. La qualification se jouera à pile ou face dans le vestiaire de l’arbitre. Le capitaine italien Giacinto Facchetti choisit face. Choix gagnant. L’Italie dispute la finale contre la Yougoslavie. Score final 1-1 après prolongations. Une finale historique puisque pour la première et la dernière fois, une finale d’un grand tournoi sera rejouée. Deux jours plus tard, l’Italie plus fraîche, car le sélectionneur avait changé la moitié de son équipe, s’impose 2-0. La Yougoslavie restera le seul pays à disputer deux finales sans en gagner une seule.

1972 : La Belgique victime d’un tour de cuisse de 46 cm

Gerd Müller, le buteur aux cuisses d'acier ! © STAFF - AFP On le surnommait "Der Bomber" le bombardier. Pourquoi ? Parce qu’il est le meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga avec 365 buts. En sélection, il en a aussi planté 68 en 62 matches dont un doublé mythique en demi-finale de l’Euro 1972 face à… La Belgique. Un match joué au Bosuil d’Anvers, un terrain jugé trop large par de nombreux joueurs belges qui s’estiment désavantagés face à l’ogre allemand. Gerd Müller récidivera quelques jours plus tard en finale face à l’URSS (3-0). Chirurgical et d’un sang froid impressionnant face au but, Müller est aussi un footballeur avec un physique aux antipodes des canons actuels. Court sur pattes et trapu. Il était surtout puissant et vif grâce à des cuisses hors normes. Son tour de cuisse mesurait 46 cm ! Et dire que certains l’appelaient "le gros" ? ! ? Ils n’avaient rien compris. Durant cet Euro et pour la première fois, l’UEFA autorise des remplacements (2) durant les matches. Des 11 mètres, les joueurs ne sont pas inspirés. Avec 50% de penalties réussis, il s’agit plus faible taux de réussite de l’histoire.

1976 : l’Europe découvre la Panenka

Et Antonin créa la Panenka © KARL SCHNOERRER - BELGAIMAGE Un Müller en cache un autre. Gerd ayant pris sa retraite internationale, c’est le jeune Dieter, 22 ans, qui entre dans l’histoire. En demi-finale, il qualifie l’Allemagne pourtant malmenée par la Yougoslavie. Pour sa 1re sélection, le jeune joueur de Cologne claque un triplé et expédie la Mannschaft en finale. Une finale qui se décidera aux tirs au but alors qu’elle aurait dû être rejouée deux jours plus tard. Mais à l’initiative des deux délégations, l’UEFA a changé ses règlements quelques heures avant la rencontre ! Petite cause, grande conséquence… En finale, la RFA et la Tchécoslovaquie se neutralisent 2-2. Lors de la séance des tab, Antonin Panenka, 27 ans, entre dans l’histoire grâce un petit ballon piqué plein axe au ralenti. Une façon de frapper les penalties connue seulement des Tchèques. Des 11 mètres, cette petite feuille morte ne laisse aucune chance au gardien allemand Sepp Maier. 45 ans plus tard, la Panenka fait toujours autant rêver.

1980 : 8 équipes et la Belgique en finale

Il fait peur aux défenseurs mais il sait aussi sourire... © STR - BELGAIMAGE L’Euro change de format : 8 équipes sont qualifiées dont le pays organisateur. L’Italie devient le premier pays à accueillir deux fois l’Euro. Les bookmakers ne donnaient pas cher de la peau de la Belgique. Les Diables ne possédaient que l’avant-dernière cote de tous les participants. Les supporters aussi n’avaient pas trop foi en l’équipe de Guy Thijs… L’Union belge n’avait vendu qu’une quinzaine de tickets pour les matches des Diables En finale, la Belgique doit plier (1-2) face à l’Allemagne et à son "Tank" Horst Hrubesch. Auteur d’un doublé, l’avant-centre au visage de boxeur et à la technique fruste ne doit sa présence sur le terrain qu’à la blessure du titulaire. Hrubesch le joueur que l’on aimait détester est désormais une idole.

1984 : Un record de buts, un maillot et une Arconada

Avec 9 buts inscrits en 5 matches, dont deux triplés parfaits (pied droit, pied gauche, tête) contre la Belgique et la Yougoslavie, Michel Platini demeure le meilleur buteur de l’histoire d’un championnat d’Europe. En demi-finale, la France mène 3-2 contre le Portugal et l’arbitre italien tarde à siffler la fin. Monsieur Bergamo s’approche de Platoche et lui glisse "mi dai la maglia ?" (tu me donnes ton maillot ?) "Oui à condition que tu siffles", répond Platini. Sitôt dit, sitôt fait. "Faire une Arconada" En finale, le gardien espagnol Luis Arconada (qui a fêté ses 30 ans la veille) passe à la postérité pour la plus mauvaise des raisons. A 0-0, le portier se troue sur un coup franc de Platini. Il plonge sur sa gauche, cale ballon entre son bras et son ventre mais… Le ballon s’échappe et termine lentement sa course dans les buts. Pourtant sélectionné par Guy Thijs, Michel Renquin ne verra jamais l’Euro. Le Servette Genève, son club, ne le libère pas car il doit encore disputer la finale de la Coupe de Suisse et un barrage pour le titre. C’est bien connu, le malheur des uns… Renquin est remplacé par Georges Grün qui marque contre la Yougoslavie pour sa 1re sélection. Le Karma.

1988 : La volée de Marco et le flop anglais

Marco, le nouveau Prince d'Orange © STAFF - AFP Meilleure attaque et meilleure défense de la phase de qualification, l’Angleterre perd ses 3 matches de poule. Bye-bye. 30 ans d’avance : le sélectionneur de l’URSS Valéri Lobanovski utilisait un ordinateur durant le tournoi afin d’optimiser les performances de ses joueurs et de contrer le jeu de l’adversaire. Le précurseur des datas. On ne le sait pas encore mais il s’agit du dernier tournoi disputer par l’URSS. Il débute l’Euro comme remplaçant et le termine sur le toit d’Europe avec à la clé un but qui a fait fantasmer des générations de fans. Marco Van Basten aka "volée magique". Les Pays-Bas demeurent les seuls vainqueurs finaux à avoir perdu leur match d’ouverture.