Le Suisse Yann Sommer pointe du doigt la mentalité des Français à l'Euro : "Ils se voyaient déjà en quarts"

Thriller incroyable, la rencontre entre la Suisse et la France, en 8e de finale du dernier Euro, avait été l’un des matches du tournoi. Peut-être trop présomptueux alors qu’ils menaient 3-1, les Bleus avaient baissé leur garde, laissant la Nati égaliser puis remporter la partie aux tirs au but. Tout le monde se rappelle d’ailleurs du raté de Kilian Mbappé qui avait alors propulsé les Français vers une improbable élimination.

Quelques mois après ce match, le portier suisse, Yann Sommer est revenu sur la rencontre au micro d’Eleven Sports. Questionné sur le sujet, il a, lui aussi, pointé un léger excès de confiance côté français : "C’était 3-1, normalement c’est très difficile de faire un résultat dans ce genre de match. Mais on a ressenti quelque chose et on s’est dit que ça ne pouvait pas être fini.

On ne voulait pas encore se faire éliminer en 8e de finale. Si les Français ont été arrogants ? Oui..bien sûr ! Mais c’était à notre avantage parce que personne ne pensait que la Suisse pouvait battre la France. C’était donc une chance pour nous. On a vu pendant le match, au moment où ils marquent le dernier but, ils pensent déjà être en quarts. C’était notre chance. On s’est regardé et on s’est dit qu’on devait aller jusqu’au bout. Finalement, on a gagné" explique le portier suisse.