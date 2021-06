Le soulagement de l'ancien pestiféré, Karim Benzema : "Il y avait de la pression sur mes épaules et c'est normal"

Au terme d'un match ultra spectaculaire, le Portugal et la France se sont séparés bon ennemis sur le score de 2-2. Côté bleu, c'est Karim Benzema qui s'est érigé comme le grand bonhomme du soir, plantant un doublé salvateur pour répondre aux deux buts de l'inévitable Cristiano Ronaldo. Forcément soulagé après la rencontre, la Benz' s'est confiée.

"Je me sens bien, c'était un grand match contre une grande nation. On connaît l'équipe du Portugal qui sait mettre beaucoup d'intensité en se créant des occasions et des buts. On a essayé de produire du jeu et d'essayer de se procurer des occasions et au final, on a su mettre ces deux buts" souriait-il.

Buteur pour la 1e fois depuis...2015 avec les Bleus, Benzema a balayé d'un revers du crampon toute cette pression populaire qui planait sur ses épaules :"Il y a toute une pression sur mes épaules et c'est normal. Je l'ai toujours dit, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours avoir un but dans la vie. Aujourd'hui, ça m'a souri mais le plus important c'est qu'on soit qualifié.

Alors Benzema a-t-il douté avant d'enfin déflorer la marque ? "Ce ne se sont pas des doutes, mais je sens de vraies attentes de tout le pays et c'est normal après 5-6 ans d'absence. Aujourd'hui, j'ai réussi à marquer, je vais savourer avec tout le monde."