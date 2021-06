Le pronostic de la population belge pour l’Euro : les Diables joueront les demi-finales

"Gagner, cette année ou jamais" : c’est le mot d’ordre qui revient souvent pour évoquer les Diables Rouges et leur génération dorée, avant l’Euro qui débute vendredi. Les Belges partagent cette ambition… mais modérément : c’est ce qui ressort du sondage mené auprès de 2.000 Belges, entre le 12 et le 27 mai derniers, par le bureau d'études et de conseils Nielsen.

"Cette étude n’a pas d’ambition scientifique ou de marketing" explique Jérôme Bouchat (Nielsen). "Il s’agit simplement de prendre la température auprès des gens. On sent un enthousiasme important et un besoin de partager des émotions positives, car on sort d’une année de pandémie, avec des mesures sanitaires strictes qui ont généré tant de marasme… Après, c’est vrai qu’on constate souvent un impact positif de performances sportives sur la confiance d’une population et sa productivité. On sent aussi que les Belges sont plus chauvins pour leur équipe nationale que par le passé. C’est aussi l’effet du discours de Roberto Martinez, qui n’a cessé de répéter que le Belge devait avoir de l’’ambition, aller pour la gagne et croire en lui."