Le Portugais Joao Cancelo positif au Covid-19 et remplacé par Diego Dalot

Le défenseur de l'équipe du Portugal Joao Cancelo a été testé positif au Covid-19 et sera remplacé par Diogo Dalot dans l'effectif des champions d'Europe en titre, versés avec la France dans le groupe F de l'Euro, a annoncé dimanche la Fédération portugaise de football. Cancelo, arrière droit de Manchester City, était pressenti pour une place de titulaire à un poste où le sélectionneur Fernando Santos avait également convoqué Nelson Semedo (Wolverhampton), qui sera désormais en concurrence avec Dalot (Milan AC), international Espoirs. Joao Cancelo a réalisé samedi un test antigénique qui s'est avéré positif et a aussitôt été placé à l'isolement. Un test PCR réalisé le jour même et dont le résultat a été connu dimanche a confirmé sa contagion. "Selon le protocole Covid-19 établi par l'UEFA avant les matches de l'Euro-2020, tous les joueurs et éléments de l'encadrement ont réalisé des tests RT-PCR samedi. Les résultats, à l'exception de Joao Cancelo, ont été négatifs", a précisé la fédération portugaise dans un communiqué. Le Portugal avait déjà détecté un cas de Covid-19 avec Gonçalo Guedes, testé positif et placé à l'isolement à son arrivée au stage de préparation réalisé par la Seleçao près de Lisbonne. L'attaquant de Valence a toutefois pu rejoindre le groupe avant son départ pour son camp de base en Hongrie.