Le pianiste 'Oranje' Stefan De Vrij, intraitable sur le terrain et "intouchable" sur scène - Euro... Tout frais sorti d'un titre de champion avec l'Inter où il a assuré les arrières de son équipe avec son compère Milan Srkiniar, Stefan De Vrij fait également office de roc défensif dans la défense des Pays-Bas lors de cet Euro 2020. Une certitude sur laquelle s'appuyer pour Frank De Boer qui a dû se passer de Virgil van Dijk pour cet Euro et de Matthijs De Ligt lors du premier match face à l'Ukraine. Mais au-delà de ses talents sur la pelouse, Stefan De Vrij a également développé des aptitudes musicales. Grand fan de musique, le défenseur néerlandais a eu l'opportunité de montrer son habilité sur scène devant un public acquis à sa cause et prêt à capter son exhibition avec leurs smartphones. De Vrij a expliqué cet épisode qui lui est arrivé il y a quelques semaines dans les Pouilles en Italie à nos confrères néerlandais de la NOS. "Je suis un fan du pianiste Ludovico Einaudi (NDLR: connu pour avoir composé les musiques du film 'Intouchables') et je connais le musicien qui joue du violoncelle avec lui. Il me connait aussi. Ce soir-là, il se produisait sur scène avec son frère et il m'a demandé de venir le voir. Je n'étais pas préparé mais à un moment il s'est arrêté et a dit 'Stefan De Vrij est dans la salle, saviez-vous que c'est un excellent pianiste?' J'ai pensé : non, je ne fais pas faire ça. Mais toute la salle poussait pour que je leur fasse écouter quelque chose. Je me suis dit que ce serait gênant mais au final, je suis quand même monté. C'(était vraiment stressant, bien plus qu'un match de football", a expliqué De Vrij.