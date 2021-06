Le débrief de Swann, Portugal-Allemagne : "C'est probablement l'un des meilleurs niveaux affichés depuis le début de la compétition"

Impressionnant : J'avais déjà conscience lors de la victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne que cette équipe a plein de choses à faire valoir et c'était le cas. C'est probablement l'un des meilleurs niveaux affichés depuis le début de la compétition.

Décevant : le Portugal avait déjà été en difficulté face à la Hongrie et il a tactiquement sombré dans ce match-ci.

Le match du match en trois mots : meilleur, décevant et impressionnant.

Homme du match : Robin Gosens . Il a été énorme tout au long du match. Il a été hyper dangereux et a systématiquement été recherché parce que le coach allemand avait vu juste en le mettant sur Nelson Semedo , le côté faible du Portugal.

© AFP

Flop du match : Nelson Semedo et Fernando Santos, le coach portugais. A l'image de Gareth Southgate en Angleterre et, dans une moindre mesure, Didier Deschamps en équipe de France, il a une des meilleures équipes à disposition et n'arrive pas à mettre sa patte sur le jeu du Portugal.