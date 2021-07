Dans le stade, des larmes, des gestes d’impuissance, des regards tétanisés. Sur la pelouse, des coéquipiers exemplaires, un staff médical héroïque et un cœur qui se remet à battre, dissimulé par les épais draps brandis par son équipe pour le protéger des caméras.

Samedi 12 juin, Parken Stadium de Copenhague, 18h41, environ, on ne sait plus vraiment en fait.

La République Tchèque pousse, le Danemark recule. Mais les Danois mènent 2-1. Ils le savent, ils sont donc virtuellement qualifiés. Mais encore faut-il tenir six minutes de plus. Irrespirables arrêts de jeu.

Entre ces deux évènements, 21 jours tout pile. 3 semaines où les doutes et les incertitudes ont été balayés d’un féroce coup de crampon par les Danois. Eriksen conscient et hors de danger, c’est tout un pays qui s’est remis à respirer.

“On le fait pour Christian” ont commencé à clamer les Danois, à l’unisson, avant et après chaque rencontre. Un refrain devenu le leitmotiv d’une équipe plus soudée que jamais. Comme si soudainement, elle puisait, dans l’absence de son maestro, cette énergie du désespoir qui lui permettait de renverser n’importe quelle montagne. Et comme si, niché du haut de sa petite chambre d’hôpital, le chef d’orchestre Eriksen distillait ses conseils et guidait ses couleurs, comme il avait pris l’habitude de le faire sur le terrain depuis de longues années.

Quand les Danois se sont donc retrouvés dos au mur après la frustrante défaite face à la Belgique et le 0/6 qui en découlait, ils n’ont jamais paniqué. Ou jamais donné l’impression de paniquer. Presque miraculés, ils ont profité de la démonstration face aux fantômes russes (4-1) pour s’ouvrir les portes des 8e de finale, malgré leurs trois petits points. Une qualification in extremis, qui a eu un savoureux goût de devoir accompli. Parce qu’à partir de là, tous les rêves, même les plus chimériques, étaient à nouveau permis.